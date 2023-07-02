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Автоспорт

Восемь пилотов получили штрафы после протеста Астон Мартин

На топ-3 гонки это никак не сказалось.
Вчера, 23:08
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

Стюарды Гран-при Австрии выписали штрафы восьмерым гонщикам после протеста Астон Мартин.

Напомним, ранее команда из Сильверстоуна подала официальный протест по поводу того, что не все пилоты, нарушившие лимиты трека были оштрафованы.

После дополнительных разбирательств ФИА раздала еще несколько штрафов, которые немного изменили итоговую таблицу.

Юки Цунода получил 5 секунд, по 10 секунд получили сразу пятеро пилотов: Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс, Алекс Албон, Пьер Гасли и Логан Сарджент. 15 секунд получил Ник де Врис и целых 30 секунд штрафа получил Эстебан Окон.

Итоговая таблица Гран-при Австрии теперь выглядит следующим образом:

Ранее, напомним, что второе место в Австрии стало для Феррари 800-м подиумом в истории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Австрии

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