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Автоспорт

ФИА обновит результаты Гран-при Австрии после протеста Астон Мартин

Команда считает, что стюарды наказали недостаточное количество пилотов.
Вчера, 21:28
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

ФИА согласилась с протестом Астон Мартин и пересмотрит результаты Гран-при Австрии.

Напомним, что в воскресенье, 2 июля, прошло Гран-при Австрии, победителем которого стал Макс Ферстаппен. Однако что более интересно, стюарды выдали огромное количество предупреждений за превышение лимита трека.

По подсчетом реддита Формулы-1, стюарды показали 61 предупреждение и восемь раз наказали пилотов.

Команда Астон Мартин подала официальный протест. По их мнению, стюарды не наказали всех пилотов, нарушивших правила, а потому результаты Гран-при нужно пересмотреть.

"Во время Гран-при дирекция гонки должна была справиться с рассмотрением более 1200 случаев, когда сообщали о машине, потенциально выехавшей за пределы трассы.

Результаты обновят, когда завершится изучение тех эпизодов, которые не удалось рассмотреть во время гонки", – говорится в заявлении ФИА.

Напомним, что подиум Шарля Леклера в Австрии стал 800-м для Феррари.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Австрии Астон Мартин

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