Феррари стала первой командой, взявшей 800-й подиум

И у Скудерии все еще огромное преимущество.

Феррари стала первой командой в истории Формулы-1, которой покорились 800 подиумов.

Напомним, что на завершившемся Гран-при Австрии пилот Скудерии Шарль Леклер стал вторым, уступив победителю гонки Максу Ферстаппену.

Несмотря на то, что команда не побеждала с 2008 года, она все еще имеет солидное преимущество над конкурентами в плане количества подиумов.

Количество подиумов среди команд Формулы-1:

Феррари - 800 Макларен - 494 Уильямс - 313 Мерседес - 285 Ред Булл - 248

Ранее также стало известно, что Гран-при Австрии останется в календаре до 2030 года.