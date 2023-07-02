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Автоспорт

Феррари стала первой командой, взявшей 800-й подиум

И у Скудерии все еще огромное преимущество.
Сегодня, 18:15
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Феррари стала первой командой в истории Формулы-1, которой покорились 800 подиумов.

Напомним, что на завершившемся Гран-при Австрии пилот Скудерии Шарль Леклер стал вторым, уступив победителю гонки Максу Ферстаппену.

Несмотря на то, что команда не побеждала с 2008 года, она все еще имеет солидное преимущество над конкурентами в плане количества подиумов.

Количество подиумов среди команд Формулы-1:

  1. Феррари - 800
  2. Макларен - 494
  3. Уильямс - 313
  4. Мерседес - 285
  5. Ред Булл - 248

Ранее также стало известно, что Гран-при Австрии останется в календаре до 2030 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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