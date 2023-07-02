Феррари стала первой командой, взявшей 800-й подиум
И у Скудерии все еще огромное преимущество.
Феррари стала первой командой в истории Формулы-1, которой покорились 800 подиумов.
Напомним, что на завершившемся Гран-при Австрии пилот Скудерии Шарль Леклер стал вторым, уступив победителю гонки Максу Ферстаппену.
Несмотря на то, что команда не побеждала с 2008 года, она все еще имеет солидное преимущество над конкурентами в плане количества подиумов.
Количество подиумов среди команд Формулы-1:
- Феррари - 800
- Макларен - 494
- Уильямс - 313
- Мерседес - 285
- Ред Булл - 248
Ранее также стало известно, что Гран-при Австрии останется в календаре до 2030 года.