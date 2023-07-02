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Автоспорт

Гран-при Австрии останется в календаре Формулы 1 до 2030 года

Стороны заключили новое долгосрочное соглашение.
Сегодня, 16:43
Гран-при Австрии / Getty Images
Гран-при Австрии / Getty Images

Формула-1 объявила, что Гран-при Австрии останется в календаре до 2030 года после заключения нового контракта с промоутером Projekt Spielberg GmbH & Co KG, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Расположенная среди идиллических гор Штирии, 4,318-километровая трасса Ред Булл Ринг прославилась насыщенными событиями.

Гран-при Австрии впервые появился в календаре Ф1 на оригинальной трассе Цельтвег в 1964 году.

Затем Гонка проводилась на Эстеррайхринге, который был переделан в А1-Ринг. В 2014 году эта трасса вернулась под названием Ред Булл Ринг.

Ранее стало известно, что ФИА отклонила запрос МакЛарена в пересмотре штрафа Ландо Норриса на Гран-при Канады.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Австрии

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