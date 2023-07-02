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Автоспорт

ФИА отказала МакЛарену в пересмотре штрафа Норриса на Гран-при Канады

Команда не смогла изменить решение стюардов, которое позволило бы гонщику вернуть свои очки.
Сегодня, 15:42
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Стюарды отклонили запрос МакЛарен о праве пересмотра штрафа Ландо Норриса на Гран-при Канады, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Норрис был оштрафован на пять секунд во время гонки в Монреале за "неспортивное поведение" - он преднамеренно медленно двигался позади машины безопасности, чтобы создать достаточное отставание от Оскара Пиастри, чтобы команда сумела провести двойной пит-стоп.

Этот штраф выбил Норриса из ТОП-10, что оставило его без очков по итогам гонки.

Во время уик-энда в Шпильберге британская команда подала петицию о праве на пересмотр решения. Однако после встречи, на которой присутствовали представители МакЛарена, Уильямса, Ред Булл, Астон Мартина и Альпин, ФИА закрыла дело, оставив его без изменений.

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Несмотря на то, что команда из Уокинга представила множество разнообразных примеров из предыдущих встреч и мероприятий, стюарды отклонили запрос, "потому что нет существенного, нового, важного элемента, который был бы недоступен для МакЛарен на момент принятия решения".

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