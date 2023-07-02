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Советник Ред Булл: Нам стоит поговорить с Пересом по поводу борьбы с Ферстаппеном

Гельмуту Марко не понравилось то, что произошло в начале австрийского спринта.
Сегодня, 00:39
Макс Ферстаппен и Серхио Перес / Getty Images
Макс Ферстаппен и Серхио Перес / Getty Images

На старте спринтерской гонки в Австрии гонщики Ред Булл Макс Ферстаппен и Серхио Перес боролись друг с другом за первое место.

Мексиканец лучше стартовал и вышел вперед в первом повороте, после которого едва не выдавил нидерландца за пределы трека. Двукратный чемпион мира ответил ему тем же в третьем повороте. Оба пилота были недовольны действиями друг друга, что можно было понять по радио.

По словам советника "быков" Гельмута Марко, в этом всем не было необходимости.

"Все, что произошло после первого поворота, было необязательным. Мы должны еще раз просмотреть на то, что произошло и поговорить с Чеко. Может быть, он действительно не видел Макса. В итоге после этого все закончилось, потому что Макс просто уехал от него", — цитирует Марко GP Blog.

Напомним, что Гран-при Австрии состоится в воскресенье, 2 июля. Начало заезда запланировано на 16:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спринт Ред Булл Серхио Перес Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Гельмут Марко

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