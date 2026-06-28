Расселл выиграл жаркий Гран-при Австрии
В воскресенье, 28 июня, состоялся Гран-при Австрии.
Старт получился чистым, Расселл уверенно удержал поул-позицию, но уже на втором круге тройку лидеров сменилась. Компанию британцу составили Хэмилтон и Ферстаппен.
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
LIGHTS OUT IN AUSTRIA!
Russell retains his lead from Leclerc and Hamilton 👊#F1 #AustrianGP | LAP 1/71 pic.twitter.com/0vNECqLm3s
Уже на стартовых кругах выбыли оба болид Кадиллак из-за перегрева тормозов. Также на проблемы с перегревов сразу стал жаловаться Лоусон.
"It's on fire"— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
Hadjar passes Lawson for P8, as the Racing Bulls driver reports problems with his car but keeps going for now! 😳#F1 #AustrianGP | LAP 5/71 pic.twitter.com/GVh6Bt5HI1
Довольно быстро Ферстаппен догнал Хэмилтона, и оба пилоты продемонстрировали великолепную борьбу. Пока британцу удалось удержать свою позицию, хотя после небольшой победы Феррари решила провести пит-стоп.
THIS BATTLE! 😮💨⚔️— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
Hamilton and Verstappen are side-by-side in the battle for P2, with the Ferrari staying ahead right now#F1 #AustrianGP | LAP 11/71 pic.twitter.com/3gK0cgsWae
На 19-м круге свои пит-стопы провели и Ред Булл, вернув Макса снова в борьбу против Хэмилтона.
Verstappen into the pit 📦 as Hamilton gets by! 👀— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
The Red Bull driver will have the fresher tyres here though...#F1 #AustrianGP | LAP 18/71 pic.twitter.com/wpCJr55uFq
Ферстаппен довольно быстро справился с Хэмилтоном и оказался в трех секундах за Расселлом, который пытался догнать Антонелли.
Verstappen 🆚 Hamilton 😱— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
Max gets through into P3 at Turn 3 but has to seal the deal at Turn 6! 👏#F1 #AustrianGP | LAP 23/71 pic.twitter.com/o8PhndH5qt
На 24-м круге болид Карлоса Сайнса просто сломался, вызвав виртуальный сейфти-кар.
⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
Carlos Sainz has stopped on the pit straight 😢#F1 #AustrianGP | LAP 24/71 pic.twitter.com/xY6mZTVsow
После режима VSC пелотон немного перемешался. Ферстаппен гнался за Расселлом, Антонелли боролся с Леклером, а Хэмилтон на несвежем софте снова был вынужден прорываться из середины гонки.
Antonelli has his sights set on Leclerc for P3! ⚔️👀— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
And he makes the move stick into Turn 4 👏#F1 #AustrianGP | LAP 30/71 pic.twitter.com/QGSKYhA5Ff
На 37-м круге Леклеру больше не удавалось сдерживать Пиастри и Хэмилтона, которые уверенно прошли монегаска. Феррари после этого решила переобуть Шарля в "хард", на котором, вероятно, ему предстояло ехать до конца.
⬆️ Piastri— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
⬆️ Hamilton
⬇️ Leclerc
Piastri and Leclerc made slight contact at Turn 3, and both the McLaren and Hamilton made the most of it! 👀#F1 #AustrianGP | LAP 37/71 pic.twitter.com/MlsMYihAco
Параллельно Ферстаппен наконец впритык сумел подъехать к Расселлу, очертив свои претензии на победу в гонке.
It's game on up front! 👊— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
Verstappen is pushing behind Russell, with the gap at 1.8 seconds right now 😮💨#F1 #AustrianGP | LAP 39/71 pic.twitter.com/35cpjqf5nG
В итоге Мерседес решил снять с Расселла давление, позвав его в боксы. Таким образом лидером гонки стал Макс Ферстаппен, который должен будет сделать еще одну остановку. На 47-м круге Макс имел четыре секунды на Кими, и 11 секунд над Джорджем.
Mercedes take the chance to pit Russell from the lead! 😮💨— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
Critical laps coming up... 💨#F1 #AustrianGP | LAP 44/71 pic.twitter.com/yso7P02BH1
В итоге Ферстаппен полностью использовал свой комплект и ушел на пит. А вернулся на трассу в десяти секундах за Расселлом, и теперь уже все решалось на последних 20-ти кругах.
Max is IN! 📦— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
The gap to Verstappen behind Russell is now around 11 seconds 👀#F1 #AustrianGP | LAP 50/71 pic.twitter.com/jgDMt3D8Yl
На 56-м круге Леклер, стартовавший вторым, потерял еще одну позицию. Изак Аджар уверенно провел монегаска, а через пару кругов Шарль уступил позицию и Норрису.
Hadjar 🆚 Leclerc— Formula 1 (@F1) June 28, 2026
Isack lunges at Turn 3, Charles fights back but the Red Bull driver eventually gets the move done in the middle sector 👊#F1 #AustrianGP | LAP 56/71 pic.twitter.com/bh07O5MlMM
В самой концовке гонки Ферстаппен изо всех сил сокращал дистанцию до Расселла, а также не давал себя догнать Антонелли. Но в итоге попросту не хватило времени, и тройка лидеров финишировала в том же порядке, что и ехала последние круги.
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