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Автоспорт

Расселл выиграл жаркий Гран-при Австрии

Ферстаппен и Антонелли заехали на подиум.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

В воскресенье, 28 июня, состоялся Гран-при Австрии.

Старт получился чистым, Расселл уверенно удержал поул-позицию, но уже на втором круге тройку лидеров сменилась. Компанию британцу составили Хэмилтон и Ферстаппен.

Уже на стартовых кругах выбыли оба болид Кадиллак из-за перегрева тормозов. Также на проблемы с перегревов сразу стал жаловаться Лоусон.

Довольно быстро Ферстаппен догнал Хэмилтона, и оба пилоты продемонстрировали великолепную борьбу. Пока британцу удалось удержать свою позицию, хотя после небольшой победы Феррари решила провести пит-стоп.

На 19-м круге свои пит-стопы провели и Ред Булл, вернув Макса снова в борьбу против Хэмилтона.

Ферстаппен довольно быстро справился с Хэмилтоном и оказался в трех секундах за Расселлом, который пытался догнать Антонелли.

На 24-м круге болид Карлоса Сайнса просто сломался, вызвав виртуальный сейфти-кар.

После режима VSC пелотон немного перемешался. Ферстаппен гнался за Расселлом, Антонелли боролся с Леклером, а Хэмилтон на несвежем софте снова был вынужден прорываться из середины гонки.

На 37-м круге Леклеру больше не удавалось сдерживать Пиастри и Хэмилтона, которые уверенно прошли монегаска. Феррари после этого решила переобуть Шарля в "хард", на котором, вероятно, ему предстояло ехать до конца.

Параллельно Ферстаппен наконец впритык сумел подъехать к Расселлу, очертив свои претензии на победу в гонке.

В итоге Мерседес решил снять с Расселла давление, позвав его в боксы. Таким образом лидером гонки стал Макс Ферстаппен, который должен будет сделать еще одну остановку. На 47-м круге Макс имел четыре секунды на Кими, и 11 секунд над Джорджем.

В итоге Ферстаппен полностью использовал свой комплект и ушел на пит. А вернулся на трассу в десяти секундах за Расселлом, и теперь уже все решалось на последних 20-ти кругах.

На 56-м круге Леклер, стартовавший вторым, потерял еще одну позицию. Изак Аджар уверенно провел монегаска, а через пару кругов Шарль уступил позицию и Норрису.

В самой концовке гонки Ферстаппен изо всех сил сокращал дистанцию до Расселла, а также не давал себя догнать Антонелли. Но в итоге попросту не хватило времени, и тройка лидеров финишировала в том же порядке, что и ехала последние круги.

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