Вылет Ферстаппена и уверенная победа Норриса: Гран-при Австрии

В воскресенье, 29 июня, состоялся Гран-при Австрии.

Еще до старта гонки у Карлоса Сайнса начались проблемы с болидом, сначала испанец не смог стартовать, а вскоре его болид и вовсе загорелся. Старт был перенесен, а Сайнс выбыл из гонки.

Однако и старт гонки не задался. Уже в третьем повороте Антонелли заблокировал себе колеса и влетел в Ферстаппена. В результате аварии оба пилота выбыли.

После сейфти-кара гонка наконец пошла своим чередом. Макларены уехали далеко вперед от остального пелотона выяснять отношения в дуэли, а остальные пилоты начали борьбу за освободившиеся позиции.

Вскоре также был вынужден сойти и Алекс Албон, оставив Уильямс без очков на этом этапе.

Затем мы чуть не стали повторением Канады, однако Пиастри успел избежать контакта с напарником, который вполне мог быть фатальным. Вскоре Макларены ушли на пит-стопы, продолжая свою борьбу.

На 32-м круге Цунода, устав ехать последним, очень рискованно пошел в атаку на Колапинто, зацепил болид соперника и развернул его. Естественно, на такой неаккуратный маневр отреагировали стюарды и награди японца 10-секундным штрафом.

После экватора гонки уже стало очевидно, что Норрис должен выиграть заезд, если не случится чего-то непредвиденного. Хотя Оскар медленно, но верно сокращал расстояние до напарника. Однако куда интересней была борьба за очковую зону между всеми остальными командами.

Возможно, в борьбе между Макларенами точку поставил Франко Колапинто. Предположительно пилот не заметил подъезжающего Пиастри, и заблокировал соперника, которого обязан был бы пропустить.

В последние 10 кругов появилась небольшая надежда на интригу. Пиастри удалось приблизиться к Норрису на полторы секунды.

Однако в итоге все внимание с Макларенов сместилось на борьбу Алонсо и Бортолето, которая и помешала Пиастри в конце концов все же догнать партнера. Ландо Норрис - победитель Гран-при Австрии 2025.

