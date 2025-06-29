Вылет Ферстаппена и уверенная победа Норриса: Гран-при Австрии
В воскресенье, 29 июня, состоялся Гран-при Австрии.
Еще до старта гонки у Карлоса Сайнса начались проблемы с болидом, сначала испанец не смог стартовать, а вскоре его болид и вовсе загорелся. Старт был перенесен, а Сайнс выбыл из гонки.
Things have gone from bad to worse for Carlos 😩— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
He won't start the race ❌#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/WgUWGWnbxj
Однако и старт гонки не задался. Уже в третьем повороте Антонелли заблокировал себе колеса и влетел в Ферстаппена. В результате аварии оба пилота выбыли.
Antonelli 💥 Verstappen: Here's the incident 🎥#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/hWuRLjZoxP— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
После сейфти-кара гонка наконец пошла своим чередом. Макларены уехали далеко вперед от остального пелотона выяснять отношения в дуэли, а остальные пилоты начали борьбу за освободившиеся позиции.
LAP 11/70— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
Sensational scrapping between the McLarens!
Piastri gets by at Turn 3 but Norris regains the lead at Turn 4 😵#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/kIUlcZVJ0b
Вскоре также был вынужден сойти и Алекс Албон, оставив Уильямс без очков на этом этапе.
It's a double DNF for Williams 😖— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
Alex Albon follows Carlos Sainz back to the garage and out of the race ❌#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/z7cMleowGk
Затем мы чуть не стали повторением Канады, однако Пиастри успел избежать контакта с напарником, который вполне мог быть фатальным. Вскоре Макларены ушли на пит-стопы, продолжая свою борьбу.
Oh so close 😵#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8tAB7jXYws— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
На 32-м круге Цунода, устав ехать последним, очень рискованно пошел в атаку на Колапинто, зацепил болид соперника и развернул его. Естественно, на такой неаккуратный маневр отреагировали стюарды и награди японца 10-секундным штрафом.
LAP 31/70— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
Colapinto goes spinning around after contact with Tsunoda at Turn 4 💥
The Alpine driver has got going again #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/s5UtwhNOyI
После экватора гонки уже стало очевидно, что Норрис должен выиграть заезд, если не случится чего-то непредвиденного. Хотя Оскар медленно, но верно сокращал расстояние до напарника. Однако куда интересней была борьба за очковую зону между всеми остальными командами.
LAP 35/70: Halfway through the race...— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
Norris has a five-second lead over Piastri 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/dZ7cobpJLM
Возможно, в борьбе между Макларенами точку поставил Франко Колапинто. Предположительно пилот не заметил подъезжающего Пиастри, и заблокировал соперника, которого обязан был бы пропустить.
LAP 55/70— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
Piastri is forced to take evasive action as Colapinto, who doesn't see the Aussie behind him, squeezes him onto the grass 😵#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/E8jtGkcPjW
В последние 10 кругов появилась небольшая надежда на интригу. Пиастри удалось приблизиться к Норрису на полторы секунды.
LAP 61/70— Formula 1 (@F1) June 29, 2025
Get ready for act two of Norris ⚔️ Piastri
The gap had closed to under two seconds 🤏#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/lChNJnF71A
Однако в итоге все внимание с Макларенов сместилось на борьбу Алонсо и Бортолето, которая и помешала Пиастри в конце концов все же догнать партнера. Ландо Норрис - победитель Гран-при Австрии 2025.
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