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Автоспорт

Феррари осталась без руководителя на Гран-при Австрии

Скудерия получила временного босса на гонку.
Сегодня, 13:54       Автор: Антон Федорцив
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Руководитель Феррари Фредерик Вассер покинул Шпильберг. Он пропустит гонку Гран-при Австрии, сообщает Motorsport.

Функционер вернулся домой по личным причинам. Его обязанности будет исполнять Жером д'Амброзио. Бывший пилот Маруся и Лотус осенью прошлого года стал заместителем Вассера и возглавил академию гонщиков Феррари.

Скудерия начнет этап с первого-второго рядов на стартовой решетке. Монегаск Шарль Леклер будет стартовать вторым. В свою очередь британский пилот Льюис Хэмилтон начнет гонку с четвертой позиции.

Тем временем Формула-1 отрапортовала о новом контракте с Ред Булл Ринг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Австрии Фредерик Вассер

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