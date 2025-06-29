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Автоспорт

Гран-при Австрии подписал самый длинный контракт в Формуле-1

Шпильберг надолго останется в календаре чемпионата.
Сегодня, 12:55       Автор: Антон Федорцив
Ред Булл Ринг / Red Bull Content Pool
Ред Булл Ринг / Red Bull Content Pool

Ред Булл Ринг прописался в Королеве автоспорта на длительный период. Формула-1 объявила о новом договоре с трассой, сообщает официальный сайт чемпионата.

Гран-при Австрии останется в списке этапов минимум до 2041 года. Соглашение между руководством F1 и промоутером Projekt Spielberg GmbH & Co KG – самое длинное среди действующих. Австрия вернулась в календарь в 2014 году.

Дебютный австрийский этап в Формуле-1 состоялся еще в 1964 году. На регулярной основе гран-при начали проводить в 1970-м. С того времени Австрия дважды выпадала из графика гонок (1988-1996, 2004-2013 гг.).

Кстати, британец Ландо Норрис из Макларен выиграл квалификацию Гран-при Австрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Австрии Ред Булл Ринг

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