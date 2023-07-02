Ферстаппен одержал очередную победу в сезоне, выиграв Гран-при Австрии

Шарль Леклер смог привезти юбилейный подиум для Феррари, а Карлос Сайнс был принесен в жертву ради результата монегаска.

В воскресенье, 2 июля, в Шпильберге состоялся десятый этап сезона-2023 Формулы 1 - Гран-при Австрии.

Старт гонки получился достаточно интересным. Шарль Леклер неплохо стартовал, но Макс Ферстаппен сразу же перекрыл ему траекторию. Монегаск попытался пройти оппонента в следующих поворотах, но без результата.

На втором круге на трассу выехал автомобиль безопасности. Виновником этого события стал Юки Цунода. Японец слишком оптимистично входил в первый поворот, в итоге сломав себе переднее антикрыло о заднее колесо Альпин.

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Рестарт ничем увлекательным не отметился. Однако вскоре Карлос Сайнс, находясь долгое время в пределах одной секунды от Леклера, намекнул команде, что хорошо было бы поменяться позициями с напарником. Но гоночный инженер испанца сказал ему сохранять позицию.

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По сути, таким решением итальянцы принесли Сайнса в жертву ради подиума Леклера: Карлос был быстрее Шарля, но команда сделала из него живой щит, что сыграет с ним злую шутку под конец гонки.

На 14-м круге с дистанции был вынужден сойти Нико Хюлькенберг, у которого отказал мотор, вызвав тем самым сначала желтые флаги, а потом витруальный сейфети-кар. Это спровоцировало первую волну пит-стопов.

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Главной темой заезда стали нарушения границ трека. Наверное, половина пелотона была предупреждена черно-белым флагом. Но особенно отметился Льюис Хэмилтон.

По началу на него жаловался Ландо Норрис. Затем о нарушениях пределов ему сообщил его гоночный инженер, на что Хэм ответил, что болид медленный, и вообще его сложно удержать в повороте.

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Но, в итоге, это никак не уберегло его от штрафа +5 с за нарушение пределов трека. За весь Гран-при такой же штраф получили Цунода, Окон, Сайнс, Албон, Гасли и Сарджент. Юки вообще получил сначала +5 с, а затем +10 с, потому что нарушил правило семь раз.

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Возвращаемся к щиту в виде Сайнса. После того, как Ферстаппен сходил на пит, он вернулся третьим - Феррари дублем лидировала на Гран-при Австрии (но недолго).

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Практически сразу же Макс прошел Карлоса, а спустя десять кругов прошел и Шарля, вернув себе лидерство, которое никому не отдавал до самого конца.

Позади проснулся Хэмилтон, который сам начал жаловаться на всех, особенно на Переса, за нарушение пределов трека. Это звучало особенно забавно, когда в беседу вмешался Тото Вольфф.

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В какой-то момент Тото не выдержал и сказал: "Льюис, машина медленная. Мы это знаем. Пожалуйста, веди ее".

За 12 кругов до финиша Перес и Сайнс устроили красивую борьбу с контратаками, которая завершилась победой мексиканца. Вот так вместо потенциального второго места Карлос оказался четвертым.

На последнем круге Макс решил еще и отобрать у Чеко самый быстрый круг, заехав на бесплатный пит. Не трудно догадаться, что это у него удалось.

Ферстаппен одержал свою седьмую победу в сезоне, еще больше оторвался от всех в личном зачете и все ближе становится к своему третьему титулу.

Гонщиком дня был признан Ландо Норрис, финишировавший пятым. Пилот МакЛарена очень сдержанно отреагировал на эту новость.

Итоговая классификация

Через неделю гонщики выступят в Сильверстоуне, где пройдет Гран-при Великобритании.