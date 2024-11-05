Руководитель МакЛарен: Чемпионский титул Норриса никогда не был главной целью

У Оскара Пиастри могут возникнуть вопросы из-за "подарка" в виде победы в бразильском спринте.

По ходу сезона Ландо Норрис (МакЛарен) стал главным конкурентом Макса Ферстаппена (Ред Булл) в борьбе за чемпионский титул.

Британская команда даже использовала командные приказы, чтобы увеличить шансы своего гонщика. Так, Оскара Пиастри попросили отдать Норрису победу в спринте во время этапа в Бразилии.

Читай также: Норрис: Я не горжусь такой победой в спринте, не таким способом

Однако после провала Ландо в Гран-при руководитель "оранжевых" Андреа Стелла заявил, что на самом деле титул Норриса никогда не был для команды первостепенной задачей.

"С точки зрения Кубка конструкторов, я не думаю, что это (результат в Бразилии) что-то меняет. Это всегда было нашим приоритетом. Даже когда возникал вопрос о поддержке того или иного гонщика, это всегда было вторично по отношению к максимизации Кубка конструкторов", - цитирует Стеллу Motorsport.

"Когда речь заходит о личном зачете пилотов, я не думаю, что Ландо испытывал какое-то особое давление. Мы наслаждались этой гонкой, хотя иногда со стороны может показаться, что здесь или там есть ошибки".

Источник: Getty Images

"Когда у машины блокируются шины, как это было в Бразилии, я не смотрю на пилота, я смотрю на то, почему машина продолжает блокировать передние шины в таких условиях. Я не думаю, что давление было важным фактором".

"Математически мы все еще в борьбе за титул, но я думаю, что Ландо и Оскар поедут на следующие гонки, стараясь просто выиграть их. Кубок конструкторов остается и всегда был нашим приоритетом".

Напомним, что уже по итогам следующего Гран-при, который пройдет в Лас-Вегасе, Макс Ферстаппен может стать четырехкратным чемпионом мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!