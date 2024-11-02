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Норрис: Я не горжусь такой победой в спринте, не таким способом

Второй раз за сезон Ландо стал участником не самого приятного момента с командным приказом.
Сегодня, 18:07
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот МакЛарен Ландо Норрис заявил, что он не гордится своей победой в спринте в Бразилии из-за того, каким образом она была добыта.

Его напарник по команде Оскар Пиастри выиграл квалификацию спринта. По ходу заезда британский коллектив снова очень долго решал, менять гонщиков местами или нет, так как именно Норрис борется за чемпионский титул.

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Решение было принято за несколько кругов до конца гонки, что снова вызвало вопросы относительно способности МакЛарен быстро принимать важные решения.

"Мы боремся за Кубок конструкторов и за титул среди пилотов. Мы хотим помочь всей команде достичь обеих этих целей. Очевидно, что с точки зрения гонщика мы находимся в несколько ином положении", - приводит слова британца Motorsport.

"Я не горжусь тем, что выиграл гонку таким образом, как сегодня. Это не то, чего я хочу... Я не горжусь этим, в общем-то. Поэтому я буду упорно работать, чтобы лучше выступить в квалификации и занять более выгодную позицию в Гран-при".

Квалификация Гран-при Бразилии состоится в субботу, 2 ноября, в 20:00 по киевскому времени. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Сан-Паулу.

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