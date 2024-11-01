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Монтойя: Норрису нужно вынести Ферстаппена

Экс-пилот уверен, что Ландо пора проявить настойчивость.
Сегодня, 20:22
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Хуан-Пабло Монтойя заявил, что Ландо Норрису нужно быть жестче в борьбе с Максом Ферстаппеном.

Экс-гонщик считает, что Ландо пора поставить соперника на место, иначе Макс не остановится прощупывая пределы допустимого.

"Я думал, что на Гран-при Мехико Ландо сделает шаг вперед и вынесет Макса. Ему нужно это сделать. После Остина стюарды решили, что станут гораздо строже к Максу и как следует его оштрафуют. Это поспособствовало потрясающей борьбе.

Думаю, Макс издевается, выясняя, как далеко он может зайти. Единственный способ остановить его – переехать. Макс должен знать, что ему есть чего бояться в битве с Ландо.

Ландо слишком его уважает, что само по себе неплохо. Ландо – отличный парень, который просто хочет сражаться честно, но это невозможно с кем-то вроде Макса, который не борется честно. А для нас это потрясающее зрелище, великолепная ТВ-картинка", - приводит слова Монтойи PlanetF1.

Напомним, что результаты и расписание Гран-при Бразилии доступны на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен Ландо Норрис

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