Феттель и Шумахер выступят в одной команде в Гонке чемпионов-2025

Себастьян Феттель и Мик Шумахер подтвердили свое участие в Гонке чемпионов 2025 года, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Четырехкратный чемпион мира Ф1 дебютировал в Гонке чемпионов в 2007 году, выступив в одной команде с легендарным Михаэлем Шумахером и выиграв Кубок Наций.

Впоследствии они представляли Германию вплоть до 2012 года, каждый раз выигрывая Кубок Наций.

Феттель и Шумахер в 2019 году / Источник: Getty Images

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В 2015 году Феттель вернулся в соревнование, где его напарником стал Нико Хюлькенберг. Он выиграл индивидуальную Гонку чемпионов, но командный финал немцы проиграли.

Спустя два года Себ не смог преодолеть первый раунд индивидуального соревнования, но самостоятельно выиграл Кубок Наций, так как его напарник Паскаль Верляйн травмировался, попав в аварию.

Команда Феттеля и Мика Шумахера впервые образовалась в 2019 году, но проиграла финал Кубка Наций. В 2022 году Себастьян дошел до финала индивидуальной гонки, где уступил Себастьену Лебу. Мик в свою очередь был финалистом индивидуальной гонки в прошлом году.

Гонка чемпионов-2025 пройдет на стадионе Австралия в Сиднее с 7 по 8 марта. Ожидается, что в ближайшие недели будут объявлены участники "с громкими именами".

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