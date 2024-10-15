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Автоспорт

Журналист предположил, что Ауди может продать Заубер Катару

Так компания сможет отбить затраченные средства.
Вчера, 22:39
Заубер / Getty Images
Заубер / Getty Images

Ауди может попытаться продать Заубер Катару, считает Джо Сейвард.

Журналист Формулы-1 в своей колонке написал, что в Фольксваген многие недовольны проектом Ауди, а потому могут попытаться от него избавиться.

"Давно было понятно, что проект Ауди в Ф-1 пользуется популярностью не у всех (кто-то может сказать, что ни у кого) в группе Фольксваген – и ситуация обострилась с тех пор, как обе компании стали испытывать трудности из-за падения продаж в Китае.

Часто забывают, что правительство Катара владеет 17 % акций с правом голоса в Фольксваген. Это третий в данном плане акционер после семьи Порше (53,3 %) и Нижней Саксонии (20 %).

Одним из решений стала бы продажа команды Ф-1 Катару, но сохранение брендинга Ауди, чтобы не потерять лицо, хотя, разумеется, Ауди хочет максимально компенсировать вложения в Ф-1.

Ауди осталась с активом, который толком ей не нужен и ищет решение, которое не будет выглядеть плохо. Катар может стать ответом", - написал журналист.

Ранее также Вольфф заявил, что у Хэмилтона не будет проблем в Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер ауди

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