Вольфф: У Хэмилтона не будет никаких проблем с адаптацией в Феррари

Австриец уверен в способности своего подопечного приспособиться к новой среде.

Руководитель Мерседес Тото Вольфф считает, что люди заблуждаются, когда они говорят, что у Льюиса Хэмилтона возникнут проблемы с адаптацией в Феррари в 2025 году.

По мнению австрийца, семикратный чемпион мира быстро найдет общий язык с новыми людьми в итальянском коллективе.

"Многие говорят, что ему там будет очень трудно. Но я думаю, что если вы говорите, что будет очень трудно, то зачастую все происходит наоборот", - цитирует Вольффа Motorsport.

"Феррари - отличная команда, там отличные люди, много эмоций и страсти, и поэтому это давит. Но я верю, что они найдут способ работать друг с другом".

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Ранее руководитель Феррари Фредерик Вассер выразил мнение, что переход Льюиса Хэмилтона в Скудерию свидетельствует о правильном развитии команды.

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