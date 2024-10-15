Ферстаппен: У меня будут варианты на 2026 год, но меня беспокоят проблемы Ред Булл

Трехкратный чемпион мира пока что не думает о смене команды.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен прекрасно понимает, что у него будут варианты с продолжением карьеры в 2026 году.

Но несмотря на это, в приоритете у 27-летнего нидерландца решение проблем, с которыми австрийская команда столкнулась в нынешнем сезоне.

"Да, конечно, я знаю, что это (смена команды) возможно, но сейчас я об этом не думаю. На данный момент у меня и так хватает забот с другими вещами, которые мы хотим сделать лучше", - цитирует Макса Motorsport.

"Посмотрим, что произойдет в будущем. Если честно, в данный момент я не думаю об этом слишком много. Но если этого не произойдет, то так тому и быть. Это не изменит мою жизнь".

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"У большинства звездных гонщиков в контракте есть пункты об уходе, которые зависят от результатов команды. Так что если команда не сможет предоставить пилоту достойный болид, то он точно задумается об уходе".

Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал потерю ключевых сотрудников Ред Булл, которые решили сменить команду.

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