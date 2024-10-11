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Автоспорт

"Не можем заставить остаться": Ферстаппен прокомментировал уход ключевых людей из Ред Булл

Гонщик понимает, что лучше отпустить сотрудников, чем удерживать их против их желания.
Сегодня, 10:48
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

За последние полгода Ред Булл потерял сразу трех сотрудников на ключевых позициях.

Технический директор Эдриан Ньюи согласовал работу с Астон Мартин, спортивный директор Джонатан Уитли перейдет в Заубер, а глава стратегического отдела Уилл Кортни в будущем перейдет в МакЛарен.

Макс Ферстаппен считает, что Ред Булл всегда боролся за сохранение единства своей команды, а соперники агрессивно пытались переманить ключевых фигур.

"Ну, мы с этим не очень хорошо справились!" — засмеялся Ферстаппен, прежде чем дать более взвешенный ответ.

"Как я всегда говорил, я бы предпочёл, чтобы все остались, но, в конце концов, людей не остановить".

Источник: Getty Images

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"Если вы заставите их остаться, когда они больше не хотят здесь находиться, если они разочарованы или не получают в полной мере того, чего хотят, тогда, возможно, им лучше принять новый вызов в другом месте".

"Даже если бы для всей команды коллективно было бы лучше, если бы все осталось так, как было. Так всегда было с успешными командами: люди начинают их разбирать. Вы видите это в любом виде спорта".

"И некоторые люди получают такие большие предложения от других команд, что это тоже играет роль", - приводит слова нидерландца Motorsport.

Напомним, что немногим ранее Макс Ферстаппен заявил авторские права на свою фирменную фразу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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