"Не можем заставить остаться": Ферстаппен прокомментировал уход ключевых людей из Ред Булл

Гонщик понимает, что лучше отпустить сотрудников, чем удерживать их против их желания.

За последние полгода Ред Булл потерял сразу трех сотрудников на ключевых позициях.

Технический директор Эдриан Ньюи согласовал работу с Астон Мартин, спортивный директор Джонатан Уитли перейдет в Заубер, а глава стратегического отдела Уилл Кортни в будущем перейдет в МакЛарен.

Макс Ферстаппен считает, что Ред Булл всегда боролся за сохранение единства своей команды, а соперники агрессивно пытались переманить ключевых фигур.

"Ну, мы с этим не очень хорошо справились!" — засмеялся Ферстаппен, прежде чем дать более взвешенный ответ.

"Как я всегда говорил, я бы предпочёл, чтобы все остались, но, в конце концов, людей не остановить".

Источник: Getty Images

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"Если вы заставите их остаться, когда они больше не хотят здесь находиться, если они разочарованы или не получают в полной мере того, чего хотят, тогда, возможно, им лучше принять новый вызов в другом месте".

"Даже если бы для всей команды коллективно было бы лучше, если бы все осталось так, как было. Так всегда было с успешными командами: люди начинают их разбирать. Вы видите это в любом виде спорта".

"И некоторые люди получают такие большие предложения от других команд, что это тоже играет роль", - приводит слова нидерландца Motorsport.

Напомним, что немногим ранее Макс Ферстаппен заявил авторские права на свою фирменную фразу.

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