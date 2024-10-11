Хаас объявил о техническом партнерстве с Тойотой

Японский производитель снова будет частью Формулы-1.

Тойота возвращается в Формулу-1 впервые с 2009 года, заключив техническое партнерство с Хаас, сообщает официальный сайт Ф1.

Японский производитель провел восемь сезонов в Ф1 в качестве заводской команды и поставщика двигателей, завоевав 13 подиумов. Лучшим результатом команды стало четвертое место в Кубке конструкторов.

В рамках многолетнего соглашения Хаас и Тойота через свое подразделение автоспорта и исследований и разработок Toyota Gazoo Racing (TGR) будут "обмениваться опытом и знаниями, а также ресурсами".

Сделка будет осуществляться параллельно с соглашением с Феррари, с которой Хаас работает с момента своего появления в "королевских гонках" в 2016 году.

Источник: Getty Images

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TGR предоставит компании Хаас проектные, технические и производственные услуги, а американцы взамен предложат техническую экспертизу и коммерческие выгоды.

Целью Хаас является улучшение своего развития и конкурентоспособности в спорте, а Тойоты – развитие собственных знаний и навыков посредством Формулы-1.

О сделке было объявлено на принадлежащей Тойоте гоночной трассе Фудзи. Бренд Toyota Gazoo Racing будет виден на болидах Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена, начиная с Гран-при США в Остине.

На данный момент Хаас занимает седьмое место в Кубке конструкторов, заработав за 18 этапов 31 очко.

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