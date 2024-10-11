iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хаас объявил о техническом партнерстве с Тойотой

Японский производитель снова будет частью Формулы-1.
Сегодня, 09:42
Хаас и Тойота / / haasf1team.com
Хаас и Тойота / / haasf1team.com

Тойота возвращается в Формулу-1 впервые с 2009 года, заключив техническое партнерство с Хаас, сообщает официальный сайт Ф1.

Японский производитель провел восемь сезонов в Ф1 в качестве заводской команды и поставщика двигателей, завоевав 13 подиумов. Лучшим результатом команды стало четвертое место в Кубке конструкторов.

В рамках многолетнего соглашения Хаас и Тойота через свое подразделение автоспорта и исследований и разработок Toyota Gazoo Racing (TGR) будут "обмениваться опытом и знаниями, а также ресурсами".

Сделка будет осуществляться параллельно с соглашением с Феррари, с которой Хаас работает с момента своего появления в "королевских гонках" в 2016 году.

Источник: Getty Images

Читай также: ФИА собирается провести церемонию награждения в Руанде, где произошла вспышка смертоносного вируса

TGR предоставит компании Хаас проектные, технические и производственные услуги, а американцы взамен предложат техническую экспертизу и коммерческие выгоды.

Целью Хаас является улучшение своего развития и конкурентоспособности в спорте, а Тойоты – развитие собственных знаний и навыков посредством Формулы-1.

О сделке было объявлено на принадлежащей Тойоте гоночной трассе Фудзи. Бренд Toyota Gazoo Racing будет виден на болидах Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена, начиная с Гран-при США в Остине.

На данный момент Хаас занимает седьмое место в Кубке конструкторов, заработав за 18 этапов 31 очко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Тойота

Статьи по теме

Хюлькенберг: В ближайшие годы Хаас может стать реальной силой в Формуле-1 Хюлькенберг: В ближайшие годы Хаас может стать реальной силой в Формуле-1
Суд США отклонил иск Хаас против бывшего руководителя команды Суд США отклонил иск Хаас против бывшего руководителя команды
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Украина сыграет с Грузией, матчи Германии, Нидерланд и Швеции
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Бокс11:15
Тайсон Фьюри назвал причину, почему не состоялся его бой с Майком Тайсоном
Лига наций11:11
Временный тренер сборной Англии уже не хочет оставаться в должности на полноценной основе
Формула 110:48
"Не можем заставить остаться": Ферстаппен прокомментировал уход ключевых людей из Ред Булл
Киберспорт10:47
IEM Rio 2024: Natus Vincere узнали соперника в четвертьфинале, определены два полуфиналиста
Бокс10:27
Инсайдер назвал причину срыва боя между Ломаченко и Дэвисом
НБА10:05
Комиссар НБА надеется провести матчи в Китае, несмотря на пятилетний конфликт
Лига наций10:02
Украина - Грузия: прогноз на матч Лиги наций
Бокс09:50
"Это их третий бой": бывший тренер Кличко оконфузился с разбором реванша Усик - Фьюри
Формула 109:42
Хаас объявил о техническом партнерстве с Тойотой
Лига наций09:20
Степаненко и Кабаев не попали в заявку сборной Украины на матч с Грузией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK