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Феттель принял участие в веломарафоне, используя фамилию жены

При этом четырехкратный чемпион мира решил выступить под флагом другой страны.
Сегодня, 19:05
Себастьян Феттель / https://x.com/F1ToRuleThemAll
Себастьян Феттель / https://x.com/F1ToRuleThemAll

Уже достаточно давно Себастьян Феттель не давал о себе знать. Легенда Формулы-1 исправил это в минувшие выходные.

Как сообщает EssentiallySports, четырехкратный чемпион мира выступил в веломарафоне, однако сделал это не под своим именем.

По информации источника, Феттель проехал данный марафон, используя для конспирации фамилию своей жены - Пратер.

https://x.com/F1ToRuleThemAll
https://x.com/F1ToRuleThemAll

https://x.com/F1ToRuleThemAll
https://x.com/F1ToRuleThemAll

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Для большей конспирации Себастьян добавил букву "с" к фамилии, чтобы получилось "Спратер". К тому же, он изменил на время национальность, став норвежцем.

Стоит отметить, что прикрытие не сработало - очень быстро журналисты поняли, кем на самом деле является "Себастьян Спратер". На финише они попытались с ним поговорить, но он отказался.

Более того, в листе с результатами на 44-м месте был записан "Себастьян Спратер" 1987 года рождения, что совпадает с годом рождения Феттеля. Альтер эго немца проехал 150 км за 8 часов 55 минут.

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