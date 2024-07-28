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Расселл удержал Хэмилтона и Пиастри позади в борьбе за победу на Гран-при Бельгии

Мерседес оформил дубль за счет более рискованной стратегии.
Сегодня, 17:28
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

В воскресенье, 28 июля, в Спа завершился четырнадцатый этап Формулы-1 сезона-2024.

Победителем Гран-при Бельгии стал пилот Мерседес Джордж Расселл, для которого этот триумф стал вторым в нынешнем сезоне.

Вместе с ним на подиуме оказались его напарник по команде Льюис Хэмилтон и представитель МакЛарена Оскар Пиастри.

Старт заезда прошел без происшествий: никто ни в кого не влетел, чистая борьба со стороны всех пилотов.

Шарль Леклер, вынужденный поул-ситтер, неплохо стартовал и удержал за собой первое место. А вот позади Льюис Хэмилтон уже вел борьбу с Серхио Пересом за второе место, которое британец отобрал на выходе из первого поворота.

Стоит отметить провал Ландо Норриса - гонщик МакЛарен потерял сразу три позиции. В то же самое время свой прорыв начал Макс Ферстаппен, стартовавший с 11-го места. На втором круге нидерландец уже был восьмым.

Впереди Норрис попытался пройти Карлоса Сайнса, но неудачно, ведь он был вынужден срезать поворот и вернуть испанцу позицию.

Спустя круг сменился лидер: Хэмилтон на прямой Кеммел воспользовался ДРС и отличным выходом из Радийона, за счет чего он просто объехал своего будущего напарника.

На седьмом круге состоялся первый и единственный сход с дистанции - это Чжоу Гуаньюй, жалуясь на потерю мощности и гидравлики, вернулся в боксы, откуда он так и не вернулся.

Спустя четыре круга Ферстаппен стал тем, кто запустил волну пит-стопов. В течение нескольких кругов остановки совершили практически все пилоты.

К сожалению, Феррари не обладала темпом, который позволил бы ей создать давление на соперников. А потому на победу в заезде по-настоящему претендовали лишь Мерседес и МакЛарен.

Даже Ферстаппен с его талантом в этот день ничего не мог сделать, чтобы прорваться выше.

На 31-м круге произошел ключевой момент гонки.

Оскар Пиастри отправился на свой второй пит и чуть не сбил своего механика. В то же самое время Расселл, который стал лидером, решил не проводить вторую остановку. Таким образом, британец остался на стратегии с одним пит-стопом.

Очевидно, что с приближением завершения Гран-при резина на болиде Джорджа постепенно начала сдавать. Это позволило Хэмилтону сократить отставание от напарника до минимума.

К тому же, позади Пиастри прошел беззащитного Леклера и тоже претендовал на победу. Австралиец собирался воспользоваться борьбой двух "серебряных стрел" и прорваться вперед.

Но, по факту, ничего из этого не произошло, хотя стоит признать, что Льюис оказывал давление на Джорджа до самого последнего поворота.

В итоге Джордж Расселл завоевал свою вторую победу в сезоне и третью в карьере, а Мерседес оформил командный дубль - первый с Гран-при Бразилии 2022 года.

Ферстаппен финишировал лишь пятым, но даже в таком случае он умудрился увеличить отрыв от Норриса в личном зачете - Ландо завершил заезд прямо на хвосте у трехкратного чемпиона мира.

Перес, стартовав вторым, свалился на восьмое место, что вряд ли поможет ему в вопросе о его возможной замене на вторую часть сезона.

Итоговая классификация

Формула-1 уходит на традиционный летний перерыв и вернется только 23 августа этапом в Зандворте, где пройдет Гран-при Нидерландов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Бельгии

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