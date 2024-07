Расселл удержал Хэмилтона и Пиастри позади в борьбе за победу на Гран-при Бельгии

В воскресенье, 28 июля, в Спа завершился четырнадцатый этап Формулы-1 сезона-2024.

Победителем Гран-при Бельгии стал пилот Мерседес Джордж Расселл, для которого этот триумф стал вторым в нынешнем сезоне.

Вместе с ним на подиуме оказались его напарник по команде Льюис Хэмилтон и представитель МакЛарена Оскар Пиастри.

Старт заезда прошел без происшествий: никто ни в кого не влетел, чистая борьба со стороны всех пилотов.

Шарль Леклер, вынужденный поул-ситтер, неплохо стартовал и удержал за собой первое место. А вот позади Льюис Хэмилтон уже вел борьбу с Серхио Пересом за второе место, которое британец отобрал на выходе из первого поворота.

LIGHTS OUT AT SPA!!!



Charles Leclerc leads into Turn 1. Lewis Hamilton is up to second! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/ANmCShiX5g — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Стоит отметить провал Ландо Норриса - гонщик МакЛарен потерял сразу три позиции. В то же самое время свой прорыв начал Макс Ферстаппен, стартовавший с 11-го места. На втором круге нидерландец уже был восьмым.

Впереди Норрис попытался пройти Карлоса Сайнса, но неудачно, ведь он был вынужден срезать поворот и вернуть испанцу позицию.

Спустя круг сменился лидер: Хэмилтон на прямой Кеммел воспользовался ДРС и отличным выходом из Радийона, за счет чего он просто объехал своего будущего напарника.

LAP 3/44



Lewis Hamilton is absolutely on it this afternoon! 🔥



He storms past Leclerc on the Kemmel Straight and leads the race! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/SW197CZFga — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

На седьмом круге состоялся первый и единственный сход с дистанции - это Чжоу Гуаньюй, жалуясь на потерю мощности и гидравлики, вернулся в боксы, откуда он так и не вернулся.

LAP 7/44



Our first retirement ❌



Zhou is back in the pits and out of the race with hydraulic issues 😖#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/leiTW2kF64 — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Спустя четыре круга Ферстаппен стал тем, кто запустил волну пит-стопов. В течение нескольких кругов остановки совершили практически все пилоты.

LAP 11/44



Verstappen dives into the pits and switches to hard tyres. He's back out on track in P14 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/vQWYbcGfft — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

К сожалению, Феррари не обладала темпом, который позволил бы ей создать давление на соперников. А потому на победу в заезде по-настоящему претендовали лишь Мерседес и МакЛарен.

Даже Ферстаппен с его талантом в этот день ничего не мог сделать, чтобы прорваться выше.

На 31-м круге произошел ключевой момент гонки.

Оскар Пиастри отправился на свой второй пит и чуть не сбил своего механика. В то же самое время Расселл, который стал лидером, решил не проводить вторую остановку. Таким образом, британец остался на стратегии с одним пит-стопом.

LAP 31/44



Careful, Oscar! 😮



Piastri overruns his pit box and loses valuable time on the tyre change. He's back out on track in P4 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Lb3P6IfzJU — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Очевидно, что с приближением завершения Гран-при резина на болиде Джорджа постепенно начала сдавать. Это позволило Хэмилтону сократить отставание от напарника до минимума.

К тому же, позади Пиастри прошел беззащитного Леклера и тоже претендовал на победу. Австралиец собирался воспользоваться борьбой двух "серебряных стрел" и прорваться вперед.

LAP 41/44



Hamilton is closing in on his team mate but can he get past?! #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Hbc7hxlbUb — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

Но, по факту, ничего из этого не произошло, хотя стоит признать, что Льюис оказывал давление на Джорджа до самого последнего поворота.

В итоге Джордж Расселл завоевал свою вторую победу в сезоне и третью в карьере, а Мерседес оформил командный дубль - первый с Гран-при Бразилии 2022 года.

Ферстаппен финишировал лишь пятым, но даже в таком случае он умудрился увеличить отрыв от Норриса в личном зачете - Ландо завершил заезд прямо на хвосте у трехкратного чемпиона мира.

Перес, стартовав вторым, свалился на восьмое место, что вряд ли поможет ему в вопросе о его возможной замене на вторую часть сезона.

Итоговая классификация

Формула-1 уходит на традиционный летний перерыв и вернется только 23 августа этапом в Зандворте, где пройдет Гран-при Нидерландов.

