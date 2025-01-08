Формула-1 продлила контракт с Гран-при Бельгии

Нас ожидает еще не одна гонка на Спа.

Формула-1 объявила о продлении контракта с Гран-при Бельгии.

Гонки на знаменитом автодроме Спа-Франкоршам будут проводиться до 2031 года, но не ежегодно.

Серия уже давно планирует ввести ротацию европейских трасс, в ближайшее время истекут контракты Барселоны и Имолы, а Нидерланды вовсе покинут календарь после 2026 года.

Тем не менее организаторы Гран-при Бельгии подписали контракт еще на четыре гонки, они пройдут в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах. Также мы увидим Спа и в новом сезоне.

Ранее также стал доступен состав всех команд на сезон-2025.

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