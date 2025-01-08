iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Формула-1 продлила контракт с Гран-при Бельгии

Нас ожидает еще не одна гонка на Спа.
Сегодня, 12:35
Спа-Франкоршам / Getty Images
Спа-Франкоршам / Getty Images

Формула-1 объявила о продлении контракта с Гран-при Бельгии.

Гонки на знаменитом автодроме Спа-Франкоршам будут проводиться до 2031 года, но не ежегодно.

Серия уже давно планирует ввести ротацию европейских трасс, в ближайшее время истекут контракты Барселоны и Имолы, а Нидерланды вовсе покинут календарь после 2026 года.

Тем не менее организаторы Гран-при Бельгии подписали контракт еще на четыре гонки, они пройдут в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах. Также мы увидим Спа и в новом сезоне.

Ранее также стал доступен состав всех команд на сезон-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Бельгии

Статьи по теме

Расселл не одинок: пять случаев дисквалификации победителя Гран-при Формулы-1 Расселл не одинок: пять случаев дисквалификации победителя Гран-при Формулы-1
Мерседес предположил, что привело к дисквалификации Расселла с Гран-при Бельгии Мерседес предположил, что привело к дисквалификации Расселла с Гран-при Бельгии
Марко: Выступление Переса на Гран-при Бельгии - это провал Марко: Выступление Переса на Гран-при Бельгии - это провал
Хорнер: Ред Булл не хочет принимать решение о замене Переса Хорнер: Ред Булл не хочет принимать решение о замене Переса
Помочь журналистам

Видео

Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина упала в рейтинге, Калинина спрогрессировала
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу и Сачко
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм примет дома Ливерпуль, Атлетик сыграет с Барселоной
просмотров

Последние новости

Украина15:30
Трансферы УПЛ: Заря подписала боснийца за 180 тысяч евро
Другие страны15:10
Клюйверт возглавил сборную Индонезии
Бокс14:44
Опетая нокаутировал Ньика и защитил титул IBF в крузервайте
Киберспорт14:33
NaVi Junior сыграют против OG на квалификации DreamLeague Season 25
Киберспорт14:29
NaVi обыграли 1win и сыграют с другими росиянами на квалификации DreamLeague Season 25
Бокс14:22
"Он заставлял его отходить назад": Паркер оценил реванш Усик - Фьюри
Европа14:00
Цыганков кардинально сменил имидж
Европа13:59
Итальянский гранд готовит предложение по игроку Челси
Бокс13:30
Хирн назвал единственного боксера, который может победить Усика
Европа13:22
Бывший игрок Арсенала может стать его спортивным директором
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK