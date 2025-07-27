Ферстаппен раскритиковал решение отложить гонку

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен недоволен решением отложить Гран-при Бельгии.

Напомним, что после прогревочного круга был дан красный флаг, так как видимость на трассе представляла опасность для пилотов.

На текущий момент гонка все еще не началась, на Спа ожидают скорого улучшения погоды. Ферстаппен же считает, что не нужно было откладывать старт.

Немного глупо. Нужно было просто стартовать и не париться. Боже. Они слишком осторожны. А теперь надвигается дождь, сильный дождь. Будем ждать три часа

Напомним, что ранее была отменена также гонка Формулы-3.

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