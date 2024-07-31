Мерседес предположил, что привело к дисквалификации Расселла с Гран-при Бельгии

Команда продолжает исследовать болид британца, но уже имеет несколько причин случившегося.

Мерседес подозревает, что износ планки и шин, а также потеря веса самим Джорджем Расселлом, возможно, способствовали тому, что его болид оказался ниже предела, что привело к его дисквалификации с Гран-при Бельгии, сообщает Motorsport.

Результат британца был аннулирован после того, как масса его машины (796,5 кг) после финиша оказалась ниже минимального допустимого значения (798 кг вместе с гонщиком).

Предварительный анализ, проведенный командой, не выявил ни одного фактора в качестве причины проблемы. Немецкий автопроизводитель продолжает измерять все компоненты болида, чтобы попытаться понять, где что-то пошло не так.

Первоначальные подозрения вращались вокруг вероятности того, что шины Расселла изнашивались (и, следовательно, теряли массу) из-за его тактики с одним пит-стопом.

Источник: Getty Images

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Поскольку шины теряют до 1 кг за отрезок пути, вполне возможно, что дополнительный износ старых шин по сравнению с более новым комплектом (который Расселл мог использовать, если бы он пошел на вторую остановку) мог составить 375 г в качестве разницы на каждой шине, что привело бы к превышению минимального порога веса.

Технический директор Мерседес Эндрю Шовлин предположил, что сыграли роль и другие факторы, которые команда сейчас изучает.

"Прямо сейчас мы пытаемся понять, что именно произошло. Во многом это связано с получением веса всех различных компонентов", - скказал Шовлин.

"Во время гонки машина может довольно сильно потерять вес. Вы получаете износ шин, износ планок, износ тормозов, расход масла. Сами пилоты могут потерять очень много килограммов. И именно в этой гонке Джордж довольно сильно похудел".

Поскольку широко известно, что 10 кг веса могут стоить около 0,3 секунды на такой трассе, как Спа-Франкоршам, недостающие 1,5 кг могли бы дать дополнительный прирост в производительности.

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