Руководителем Альпин стал менеджер, связанный с росиянами

Альпин объявил, что новым руководителем команды стал Оливер Оукс.

Оукс - бывший пилот, прошедший академию Ред Булл, однако на это плюсы заканчиваются.

Также британец является бывшим менеджером никиты мазепина и текущим руководителем команды Хайтек, выступающей в Формуле-2, а также британских Формуле-3 и Формуле-4.

Хайтек же, в свою очередь, по слухам, плотно связаны с росийским олигархатом, который и является настоящим владельцем команды.

Тем не менее, Лука де Мео и Флавио Бриаторе уверены, что назначение Оукса - огромный плюс.

Ранее также сообщалось, что Серхио Перес остается в Ред Булл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!