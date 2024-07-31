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Руководителем Альпин стал менеджер, связанный с росиянами

Французской командой будет руководить Оливер Оукс.
Сегодня, 14:30
Оливер Оукс / Getty Images
Оливер Оукс / Getty Images

Альпин объявил, что новым руководителем команды стал Оливер Оукс.

Оукс - бывший пилот, прошедший академию Ред Булл, однако на это плюсы заканчиваются.

Также британец является бывшим менеджером никиты мазепина и текущим руководителем команды Хайтек, выступающей в Формуле-2, а также британских Формуле-3 и Формуле-4.

Хайтек же, в свою очередь, по слухам, плотно связаны с росийским олигархатом, который и является настоящим владельцем команды.

Тем не менее, Лука де Мео и Флавио Бриаторе уверены, что назначение Оукса - огромный плюс.

Ранее также сообщалось, что Серхио Перес остается в Ред Булл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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