Решение принято: Ред Булл не будет менять Переса по ходу сезона

Чеко останется напарником Макса Ферстаппена до конца 2024 года.

В понедельник, 29 июля, состоялось собрание руководства Ред Булл, во время которого обсуждалось несколько тем, в том числе будущее Серхио Переса.

По информации Motorsport, австрийская команда приняла решение не менять Чеко по ходу нынешнего сезона.

Таким образом, 34-летний мексиканский пилот сохранит за собой роль напарника Макса Ферстаппена до конца 2024 года.

Во время собрания присутствовали руководитель "быков" Кристиан Хорнер и советник Гельмут Марко.

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И хотя команда еще не выступила с официальным заявлением, источник сообщает, что Перес выйдет на старт Гран-при Нидерландов в составе Ред Булл после летнего перерыва.

Напомним, что после неудачного для Чеко Гран-при Бельгии Хорнер выступил с поддержкой в его адрес, а Марко - в своей манере акцентировал внимание на провале.

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