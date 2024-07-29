Официально: Сайнс подписал контракт с Уильямс

Уильямс объявил, что с 2025 года к команде присоединится Карлос Сайнс.

29-летний пилот Феррари заменит в команде Логана Сарджента, который не впечатлил в своем дебютном сезоне в Формуле-1.

О длительности контракта команда не сообщила, отметив, что рада приветсвовать Карлоса в сезоне-2025, 2026 и последующих. Ранее сообщалось, что испанец может подписать соглашение по схеме 1+1, и покинуть Уильямс, если появится место в Ред Булл или Мерседес.

"Я очень рад объявить, что с 2025 года перехожу в Уильямс. Не секрет, что в этом году рынок гонщиков был исключительно сложным по разным причинам, и мне потребовалось некоторое время, чтобы объявить о своем решении. Однако я полностью уверен, что Уильямс - это правильное место для продолжения моего пути в Формуле 1, и я очень горжусь тем, что присоединился к такой исторической и успешной команде, в которой в прошлом выступали многие герои моего детства и оставили свой след в нашем спорте.

Конечная цель - вернуть Уильямс туда, где ей самое место, на первую строчку в таблице, - это вызов, который я принимаю с воодушевлением и позитивом. Я убежден, что у этой команды есть все необходимые ингредиенты, чтобы снова войти в историю, и с 1 января я сделаю все возможное, чтобы двигать Уильямс вперед вместе с каждым членом команды", - цитирует пилота пресс-служба команды.

Ранее также Гельмут Марко жестко раскритиковал Серхио Переса.

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