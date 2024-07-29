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Автоспорт

Марко: Выступление Переса на Гран-при Бельгии - это провал

Советник Ред Булл в своем стиле подвел итоги заезда в исполнении мексиканца.
Сегодня, 15:36
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Пилот Ред Булл Серхио Перес был среди претендентов на победу на Гран-при Бельгии стартовав со второго места. Однако Чеко, в лучших традициях последних нескольких месяцев, провалил гонку, финишировав восьмым.

После заезда советник "быков" Гельмут Марко прокомментировал очередной провал мексиканского гонщика.

"У Серхио была возможность достичь хорошего результата со второго места. К сожалению, этого не произошло. Особенно на последнем отрезке, когда он полностью развалился, устанавливая время круга на отметке 1 минута 48 секунд", - цитирует Марко Motorsport.

"То, что выглядело так позитивно в квалификации, к сожалению, не материализовалось в гонке".

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Марко также рассказал о ситуации с возможной заменой Переса во время летнего перерыва.

"Для нас ситуация такова, что мы также рассмотрим общую ситуацию на 2025 год. У нас есть несколько гонщиков и у нас есть концепция. Но, конечно, для Серхио каждый результат важен. И восьмое место на финише после второго на старте — это, конечно, не то, что мы ожидали".

Ранее руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер выступил с поддержкой в адрес Серхио Переса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Гран-при Бельгии Гельмут Марко

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