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Хорнер: Ред Булл не хочет принимать решение о замене Переса

Австрийская команда продолжает поддерживать Чеко.
Сегодня, 01:03
Серхио Перес и Кристиан Хорнер / Getty Images
Серхио Перес и Кристиан Хорнер / Getty Images

Гран-при Бельгии завершился победой пилота Мерседес Джорджа Расселла, но после гонки он был дисквалифицирован. В итоге первое место досталось Льюису Хэмилтону.

Серхио Перес из Ред Булл стартовал вторым, но финишировал только восьмым. Еще до старта гонки появилась информация, что результат мексиканца в Спа повлияет на решение команды менять или не менять его во время летнего перерыва.

После заезда руководитель "быков" Кристиан Хорнер прокомментировал данную ситуацию с Пересом..

"Никто не хочет видеть, как Чеко страдает, все хотят, чтобы он добился успеха. Команда, как и раньше, поддерживает его. Больно видеть его в такой ситуации", - цитирует Хорнера Sky Sports.

"Последние несколько гонок у Чеко были тяжелые гонки. Что нас смущает, так это то, что сезон начался для него очень хорошо. Он проделал великолепную работу в квалификации. Нам нужно разобраться и понять, почему у него возникают проблемы в гонке. У нас есть время для этого".

Источник: Getty Images

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"Никто не хочет принимать это решение (о замене). Вы, ребята, говорите об этом каждый день. Мы в команде хотим, чтобы он работал и понимал это".

"Он так же остро, как и кто-либо другой, осознает, что нам нужны обе машины. И это то, что у нас было в начале года, и это то, к чему нам нужно вернуться".

Напомним, что Ред Булл думает над заменой Серхио Переса из-за опасений проиграть Кубок конструкторов, в котором команду постепенно догоняет МакЛарен.

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