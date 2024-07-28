Сайнс дал согласие на переход в Уильямс - источник

Пилот Феррари Карлос Сайнс наконец определился с новой командой, утверждает F1-Insider.

Напомним, что испанец уже в течение некоторого времени не может договориться ни с одной из команд Формулы-1.

Но наконец, вероятно, вся эта долгая история завершиться подписанием контракта с Уильямс.

Издание пишет, что Сайнс согласился на однолетний контракт с командой из Гроув с опцией продления еще на один сезон.

Также Уильямс согласился разорвать предварительное соглашение, если Карлос получит возможность перейти в Ред Булл или Мерседес.

Напомним, что сегодня состоится Гран-при Бельгии.

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