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Автоспорт

Расселла дисквалифицировали с Гран-при Бельгии, победа перешла Хэмилтону

Стратегия Джорджа с одним пит-стопом сыграла с ним злую шутку.
Сегодня, 20:13
Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон / Getty Images
Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон / Getty Images

Победитель Гран-при Бельгии Джордж Расселл лишился своего выигрыша из-за дисквалификации, сообщает официальный сайт Формулы-1.

По информации источника, его результат был аннулирован в результате нарушения регламента - после финиша болид Расселла весил 796,5 кг, что на 1,5 кг меньше допустимого минимума (798 кг).

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"Нам нужно извлечь из этого урок. В команде есть больше положительных моментов, и очевидно, что для Джорджа это серьезный удар", - сказал руководитель немецкой команды Тото Вольфф.

Таким образом Джордж Расселл потерял свою третью победу в карьере и все 25 очков, которые он заработал по итогам этапа в Спа.

Победа перешла другому пилоту Мерседес Льюису Хэмилтону, который финишировал вторым. Его место досталось Оскару Пиастри (МакЛарен), а Шарль Леклер из Феррари стал обладателем третьего места.

 

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