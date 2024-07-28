Расселла дисквалифицировали с Гран-при Бельгии, победа перешла Хэмилтону

Победитель Гран-при Бельгии Джордж Расселл лишился своего выигрыша из-за дисквалификации, сообщает официальный сайт Формулы-1.

По информации источника, его результат был аннулирован в результате нарушения регламента - после финиша болид Расселла весил 796,5 кг, что на 1,5 кг меньше допустимого минимума (798 кг).

George Russell is disqualified from the Belgian Grand Prix for an underweight car as Lewis Hamilton is promoted to winner#F1 #BelgianGP | Full story 👇https://t.co/YiPAToV6we — Formula 1 (@F1) July 28, 2024

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"Нам нужно извлечь из этого урок. В команде есть больше положительных моментов, и очевидно, что для Джорджа это серьезный удар", - сказал руководитель немецкой команды Тото Вольфф.

Таким образом Джордж Расселл потерял свою третью победу в карьере и все 25 очков, которые он заработал по итогам этапа в Спа.

Победа перешла другому пилоту Мерседес Льюису Хэмилтону, который финишировал вторым. Его место досталось Оскару Пиастри (МакЛарен), а Шарль Леклер из Феррари стал обладателем третьего места.

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