Расселл может потерять победу на Гран-при Бельгии из-за дисквалификации

Болид британца оказался немного легче, чем положено по регламенту.

Пилот Мерседес Джордж Расселл выиграл Гран-при Бельгии, сумев проехать дистанцию с одним пит-стопом.

Однако после гонки стало известно, что 26-летний британец рискует лишиться своей победы.

Как сообщает Motorsport, после финиша во время взвешивания болид Расселла весил 796,5 кг, что на 1,5 кг меньше, чем разрешается по регламенту (798 кг).

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Представителей Мерседес вызвали к стюардам, чтобы они объяснили причину появления этой разницы.

Если Расселла все же дисквалифицируют, победа достанется его напарнику по команде Льюису Хэмилтону. В то же самое время Оскар Пиастри станет вторым, а Шарль Леклер поднимется на третье место.

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