Расселл не одинок: пять случаев дисквалификации победителя Гран-при Формулы-1

ISPORT рассказывает о необычных моментах, которые навсегда попали в историю "королевских гонок".

Недавний Гран-при Бельгии завершился довольно-таки неординарным событием.

Победитель заезда Джордж Расселл был дисквалифицирован, у него отобрали победу и все очки, которые он заработал.

После финиша оказалось, что болид пилота Мерседес весил на 1,5 кг меньше минимально допустимого значения, установленного на отметке 798 кг.

Но это было не уникальное событие, когда победитель гонки был дисквалифицирован. Как оказалось, до этого было всего пять подобных и все они на счету заслуженных чемпионов. Так что Расселл попал в уважаемую компанию.

Случай №1: Джеймс Хант на Гран-при Великобритании-1976

Причина дисквалификации: не удалось пройти полный круг после того, как гонка была остановлена красным флагом.

Да, прецедент еще одного британца получился воистину уникальным. Гран-при Великобритании 1976 года был достаточно хаотичным - случись такое в наше время, руководство Формулы-1 попало бы под шквал критики.

В первом повороте произошла крупная авария при участии Ханта, что привело к остановке заезда красными флагами. Джеймс на поврежденном болиде срезал путь в боксы и, по сути, не смог проехать полный круг.

Так как в момент, когда гонка была остановлена, пилота не было на трассе, судьи первоначально решили, что ему не разрешат выйти на рестарт. Однако им пришлось изменить свое решение из-за разгневанной британской толпы фанатов - это фактически вынудило стюардов пойти против регламента.

Хант сел в запасную машину (да, такое раньше было разрешено) и в итоге выиграл домашний Гран-при. Однако три команды, а именно Феррари, Тиррелл и Фиттипальди, сразу же выразили протест.

Джеймс Хант / Источник: Getty Images

После двух месяцев разбирательств было принято решение дисквалифицировать Ханта. Победа же перешла его сопернику по чемпионату Ники Лауде, выступавшему за Скудерию.

Примечательно, что в том же году Джеймс Хант был дисквалифицирован еще один раз. Он потерял свою победу на Гран-при Испании после того, как судьи посчитали его МакЛарен "слишком широким".

Но британская команда смогла убедить судей, что дополнительная ширина была результатом расширения горячих шин. Дисквалификация была отменена, а победа вернулась ее обладателю.

Случай №2: Нельсон Пике на Гран-при Бразилии-1982

Причина дисквалификации: болид весил меньше минимально допустимого значения.

Забавно, что второй случай произошел с чемпионом на его домашнем Гран-при. Но что более удивительно, дисквалифицирован был не только победитель, но и гонщик, финишировавший вторым.

Та гонка в Рио-де-Жанейро запомнилась удивительной жарой, которая привела к сходу напарника Пике по команде Брэбем Риккардо Патрезе из-за теплового истощения.

Нельсон выиграл домашнюю гонку, но условия были настолько ужасными, что бразилец потерял сознание прямо на подиуме. А затем он был дисквалифицирован.

Болид Пике, как и в случае с Расселлом, весил меньше минимально допустимого значения - все из-за "бака с балластной водой".

Нельсон Пике / Источник: Getty Images

Предполагаемая цель этого бака заключалась в охлаждении тормозов, но команды часто заправляли пустой бак после гонки, чтобы достичь минимального веса и, следовательно, пройти проверку после финиша.

Судьи это заметили и лишили Пике победы. По этой же причине свое второе место и потенциальную победу потерял Кеке Росберг, отец чемпиона мира 2016 года Нико Росберга.

Апелляционный трибунал ФИА поддержал дисквалификацию, а эти баки с балластной водой были запрещены. Однако это произошло уже после того, как пострадавшие команды (Брэбем Пике и Уильямс Росберга) начали войну FISA (подкомитет ФИА) и FOCA (Ассоциацией конструкторов Формулы-1), бойкотировав Гран-при Сан-Марино.

Случай №3: Ален Прост на Гран-при Сан-Марино-1985

Причина дисквалификации: болид весил меньше минимально допустимого значения.

На последних пяти кругах Гран-при Сан-Марино 1985 года в Имоле лидерство переходило между тремя гонщиками. Но в итоге победа досталась ни одному из них.

Больше всего не повезло Алену Просту - француз, по сути, стал "примером" для случая Джорджа Расселла.

После финиша во время взвешивания было установлено, что машина француза не смогла попасть в рамки допустимых значений, оказавшись на 2 кг легче.

Позже инженер Проста Тим Райт рассказал, что МакЛарен специально спроектировал болид максимально легким.

Ален Прост / Источник: Getty Images

Однако британский коллектив при проектировании не учел два аспекта - дополнительный износ шин и расход жидкости. Райт назвал это простым просчетом.

Так, Прост был дисквалифицирован, а победа досталась Элио де Анжелису из Лотус-Рено. Но это все равно не помешало Алену завоевать свой первый титул чемпиона мира по итогам сезона. МакЛарен в свою очередь третий раз в своей истории выиграл Кубок конструкторов.

Случай №4: Айртон Сенна на Гран-при Японии-1989

Причина дисквалификации: возвращение на трассу нелегальным способом (маршалы подтолкнули болид).

Гран-при Японии 1989 года стал одним из самых противоречивых за более чем семидесятилетнюю историю Формулы-1. И о инциденте, который предшествовал дисквалификации, знают все фанаты.

В том сезоне за титул чемпиона боролись два пилота МакЛарен, Айртон Сенна и Ален Прост. Для того, чтобы стать чемпионом, бразильцу нужно было побеждать в двух последних гонках, которые проходили в Японии и Австралии.

На 46-м круге на финальной шикане трассы,когда напарники по команде вели борьбу за победу, между ними произошло столкновение.

Обе машины остановились на трассе и заглохли. Но, в то время как Ален покинул кокпит, Айртон сумел продолжить гонку с помощью маршалов, которые по просьбе бразильца толкали его болид, чтобы тот перезапустил двигатель.

Сенна вернулся в боксы, получил новое переднее антикрыло и затем вырвал победу у Алессандро Наннини.

Но практически сразу же победителя дисквалифицировали: сначала за то, что он пропустил шикану после столкновения с Простом, а затем за то, что он получил постороннюю помощь, чтобы перезапустить свою машину.

МакЛарен попытался оспорить решение, но тщетно. При этом Сенна был дисквалифицирован на шесть месяцев условно, получил штраф в размере 100 тысяч долларов, а FISA назвала его "опасным гонщиком".

После инцидента было много споров о том, намеренно ли Прост столкнулся с Сенной, был ли Сенна слишком амбициозен в своем обгоне, или же столкновение было просто гоночным инцидентом между двумя озлобленными напарниками.

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Случай №5: Михаэль Шумахер на Гран-при Бельгии-1994

Причина дисквалификации: нелегальный блок защиты (планка, которая крепится ко дну болида, была тоньше положенного).

Последним до Джорджа Расселла победителем гонки, которого затем дисквалифицировали, был Михаэль Шумахер. И произошло это с немцем также в Спа.

"Красный барон", еще не получивший на тот момент данное прозвище, провел великолепный заезд и завоевал победу с отрывом в 13 секунд от ближайшего преследователя в лице Деймона Хилла, соперника в борьбе за титул.

Как и в четырех случаев до него, Шуми недолго радовался победе.

Хилл, Шумахер и Хаккинен / Источник: Getty Images

Под машиной находилась деревянная планка, которая была введена для увеличения дорожного просвета и уменьшения влияния земного эффекта.

Эти планки могли изнашиваться всего на 1 мм. Если износ случался на больше, чем 1 мм, болид считался бы имеющим незаконное преимущество. Именно это и произошло с машиной Шумахера.

Михаэль был дисквалифицирован, победу отошла Хиллу. Но немец все равно впервые стал чемпионом мира, выбив и себя, и Деймона на последней гонке сезона в Австралии.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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