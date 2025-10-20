iSport.ua
Ферстаппен повторил призовое достижение Феттеля

Нидерландец триумфовал на Трассе Америк.
Сегодня, 13:29
Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при США. Он сравнялся с немецким гонщиком Себастьяном Феттелем по количеству подиумов.

Оба четырехкратных чемпиона мира поднимались на пьедестал почета по 122 раза. Теперь Ферстаппен и Феттель делят третье место в списке лучших. Следующий ориентир нидерландского пилота – Михаэль Шумахер (155 подиумов).

Абсолютным рекордсменом Формулы-1 остается Льюис Хэмилтон. Британец за годы выступлений в Королеве автоспорта 202 раза поднялся на подиум. Правда, в этом году гонщик Феррари пока не финишировал в тройке призеров.

К слову, ранее Формула-1 подтвердила новый контракт с автодромом в Остине.

