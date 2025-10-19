Формула-1 объявила о новом контракте с Гран-при США

Автодром в Остине останется в календаре.

Формула-1 продлила контракт с Гран-при США.

Автодром в Остине продолжит принимать гонки чемпионата вплоть до 2034 года.

На текущий момент это девятый самый долгий контракт в Формуле-1. На такой же срок подписано соглашение с Сильверстоуном.

Напомним, что Гран-при США проводится в Остине с 2012 года. Ранее соглашение заканчивалось в 2026 году.

Напомним, что гонка стартует сегодня в 22:00 по киевскому времени.

