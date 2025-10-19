iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен легко выиграл Гран-при США

Единственной интригой стала борьба за вторую позицию.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 19 октября, состоялось Гран-при США.

Старт второй гонки этого уикэнда прошел куда более спокойней, Леклер и Ферстаппен стартовали очень успешно. Монегаск даже сумел занять вторую позицию.

Тем не менее на первых кругах наиболее интересным было все же противостояние Леклера с Норрисом, который очень хотел вернуть свою позицию.

На седьмом круге неожиданно сошел Карлос Сайнс, который врезался в Кими Антонелли. Дирекция гонки приняла решение включить режим виртуального сейфти-кара. Пилот Мерседес при этом продолжил гонку.

Пелотон довольно быстро стабилизировался, и единственный обгон был лишь в хвосте. Все остальные болиды шли в своем темпе, ожидая ошибок соперников.

К 15-му кругу Норрис все же снова догнал Леклера и втянул монегаска в борьбу, тем самым облегчив задачу Ферстаппену. 

В итоге борьба между Леклером и Норрисом привела к тому, что Макс уехал уже на девять секунд, а позади наоборот Макларен догнал Льюис Хэмилтон. Пилот Макларен никак не мог найти подход к сопернику, чтобы наконец обойти соперника.

На 21-м круге Норрис прошел Леклера, однако уехать от монегаска ему никак не удавалось. К счастью для Макларен, Феррари показали эталон командой работы, заблокировав Хэмилтона, а затем убрав Леклера с трассы.

К 30-му кругу ситуация на трассе стала более-менее стабильной, потому команды-лидеры начали пытаться обыграть друг друга стратегически. Но по итогу, казалось, что в гонке уже ничего не изменится.

Однако далее в гонку все же вернулся некоторый интерес. Сначала Бермэн был очень близок к тому, чтобы выбить Цуноду, но пилотам удалось избежать столкновения. А затем Норрис все же доехал до Леклера во второй уже раз, и снова началась борьба за вторую позицию. Но теперь у монегаска было преимущество, так как пилот Макларен был ограничен черно-белым флагом.

Вскоре интрига все же пропала. Ферстаппен все также уверенно лидировал, Леклер наконец разобрался с Норрисом, а весь остальной пелотон и вовсе не представлял интереса почти на протяжение всей гонки.

А затем неожиданно Норрис прибавил в темпе на последних кругах и все же нашел возможность обойти Леклера в битсве за вторую позицию. Макс тем не менее остался недосягаем, легко забрав победу на Гран-при США-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при США

Статьи по теме

Гран-при США: Ферстаппен выиграл гонку, Норрис - второй, Леклер - третий Гран-при США: Ферстаппен выиграл гонку, Норрис - второй, Леклер - третий
Формула-1 объявила о новом контракте с Гран-при США Формула-1 объявила о новом контракте с Гран-при США
Пиастри признал проблемы на Гран-при США Пиастри признал проблемы на Гран-при США
Хэмилтон расхвалил Феррари после квалификации Гран-при США Хэмилтон расхвалил Феррари после квалификации Гран-при США

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Ливерпуль против МЮ, матчи Ювентуса, Милана и Реала
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Формула 100:50
Гран-при США: Ферстаппен выиграл гонку, Норрис - второй, Леклер - третий
Киберспорт00:28
NaVi позорно проиграли последнюю карту и финал в целом
Европа00:05
Хетафе вдевятером все же не сумел сдержать Реал
Вчера, 23:44
Европа23:44
Милан с дублем Леау вырвал победу у Фиорентины
Формула 123:40
Ферстаппен легко выиграл Гран-при США
Европа21:28
Магуайр - о матче с Ливерпулем: Эта победа значит все
Киберспорт21:05
NaVi вылетели с BLAST Slam IV
Европа20:33
Манчестер Юнайтед сенсационно одолел Ливерпуль на Энфилде
Украина20:22
УПЛ: ЛНЗ одолел Колос, ничья Вереса и Александрии, Карпаты проиграли Эпицентру
Украина20:05
Карпаты неожиданно уступили дома Эпицентру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK