Ферстаппен легко выиграл Гран-при США
В воскресенье, 19 октября, состоялось Гран-при США.
Старт второй гонки этого уикэнда прошел куда более спокойней, Леклер и Ферстаппен стартовали очень успешно. Монегаск даже сумел занять вторую позицию.
Leclerc into P2! 👊— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
Let's take a look at how the Grand Prix started... 💨#F1 #USGP pic.twitter.com/m040BRcqWr
Тем не менее на первых кругах наиболее интересным было все же противостояние Леклера с Норрисом, который очень хотел вернуть свою позицию.
LAP 3/56— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
Lando Norris is hustling behind Charles Leclerc! The McLaren driver has his sights set on second place 😮💨👀#F1 #USGP pic.twitter.com/Yk1GDEvAi8
На седьмом круге неожиданно сошел Карлос Сайнс, который врезался в Кими Антонелли. Дирекция гонки приняла решение включить режим виртуального сейфти-кара. Пилот Мерседес при этом продолжил гонку.
LAP 6/56— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
🟡 VIRTUAL SAFETY CAR 🟡
Carlos Sainz is STOPPED at the pit entry with damage! Kimi Antonelli also seems to have damage to his Mercedes 😱#F1 #USGP pic.twitter.com/7toze8eTqY
Пелотон довольно быстро стабилизировался, и единственный обгон был лишь в хвосте. Все остальные болиды шли в своем темпе, ожидая ошибок соперников.
LAP 12/56— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
Lance Stroll makes the move on Franco Colapinto for P14 💨#F1 #USGP pic.twitter.com/jb47m2xes5
К 15-му кругу Норрис все же снова догнал Леклера и втянул монегаска в борьбу, тем самым облегчив задачу Ферстаппену.
LAP 15/56— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
This is all there is between Norris and Leclerc 🤏
The Monegasque holds on for now! 🤯#F1 #USGP pic.twitter.com/3K3lkVU7ea
В итоге борьба между Леклером и Норрисом привела к тому, что Макс уехал уже на девять секунд, а позади наоборот Макларен догнал Льюис Хэмилтон. Пилот Макларен никак не мог найти подход к сопернику, чтобы наконец обойти соперника.
LAP 19/56— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
Norris tries once again to get around Leclerc, but the Ferrari keeps the place! 😲💨#F1 #USGP pic.twitter.com/rgUQP57U0r
На 21-м круге Норрис прошел Леклера, однако уехать от монегаска ему никак не удавалось. К счастью для Макларен, Феррари показали эталон командой работы, заблокировав Хэмилтона, а затем убрав Леклера с трассы.
LAP 21/56— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
GAME ON for Norris!! The McLaren driver takes P2 from Leclerc at Turn 12 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/dZB39QxhsN
К 30-му кругу ситуация на трассе стала более-менее стабильной, потому команды-лидеры начали пытаться обыграть друг друга стратегически. Но по итогу, казалось, что в гонке уже ничего не изменится.
LAP 33/56— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
Norris locks up at the end of the back straight, and heads to the 📦 for a fresh set of tyres 🛞
It's not the quickest of stops but he's back out on track!#F1 #USGP pic.twitter.com/BVZtVYAsTz
Однако далее в гонку все же вернулся некоторый интерес. Сначала Бермэн был очень близок к тому, чтобы выбить Цуноду, но пилотам удалось избежать столкновения. А затем Норрис все же доехал до Леклера во второй уже раз, и снова началась борьба за вторую позицию. Но теперь у монегаска было преимущество, так как пилот Макларен был ограничен черно-белым флагом.
LAP 35/56— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
WOAH!! 😨
Bearman attempts a move on Tsunoda and the Haas ends up taking to the grass and spinning! 🔄#F1 #USGP pic.twitter.com/qNgnzwCMqc
Вскоре интрига все же пропала. Ферстаппен все также уверенно лидировал, Леклер наконец разобрался с Норрисом, а весь остальной пелотон и вовсе не представлял интереса почти на протяжение всей гонки.
LAP 45/56— Formula 1 (@F1) October 19, 2025
What a performance so far from Max Verstappen! 😮💨
The gap to Charles Leclerc in P2 is currently 6.6 seconds ⏱️#F1 #USGP pic.twitter.com/pP6vZJWfDS
А затем неожиданно Норрис прибавил в темпе на последних кругах и все же нашел возможность обойти Леклера в битсве за вторую позицию. Макс тем не менее остался недосягаем, легко забрав победу на Гран-при США-2025.
