Сайнс потеряет позиции на старте Гран-при Мексики
Испанский пилот нарвался на штраф.
Гонщик Уильямс Карлос Сайнс выбил Андреа Кими Антонелли из Мерседеса на Гран-при США. Опытный испанец потеряет пять позиций на стартовой решетке в Мехико, сообщает официальный сайт чемпионата.
Инцидент случился на 7-м круге американского этапа. Сайнс фактически протаранил Антонелли и выбыл из гонки. Итальянский пилот продолжил соревноваться, но финишировал за пределами главенствующей десятки.
Гран-при Мексики намечен на 24-26 октября. В нынешнем сезоне Сайнс набрал 38 очков. Лучший результат новичка Уильямс – 3-е место в Баку.
Тем временем нидерландец Макс Ферстаппен повторил призовое достижение другого четырехкратного чемпиона мира.
