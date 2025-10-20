iSport.ua
Сайнс потеряет позиции на старте Гран-при Мексики

Испанский пилот нарвался на штраф.
Сегодня, 13:54       Автор: Антон Федорцив
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Гонщик Уильямс Карлос Сайнс выбил Андреа Кими Антонелли из Мерседеса на Гран-при США. Опытный испанец потеряет пять позиций на стартовой решетке в Мехико, сообщает официальный сайт чемпионата.

Инцидент случился на 7-м круге американского этапа. Сайнс фактически протаранил Антонелли и выбыл из гонки. Итальянский пилот продолжил соревноваться, но финишировал за пределами главенствующей десятки.

Гран-при Мексики намечен на 24-26 октября. В нынешнем сезоне Сайнс набрал 38 очков. Лучший результат новичка Уильямс – 3-е место в Баку.

Тем временем нидерландец Макс Ферстаппен повторил призовое достижение другого четырехкратного чемпиона мира.

