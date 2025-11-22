iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Сайнс установил уникальное достижение в Лас-Вегасе

Испанец полюбил трассу в Неваде.
Вчера, 17:46       Автор: Антон Федорцив
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Уильямс Карлос Сайнс будет стартовать третьим на Гран-при Лас-Вегаса. Он непременно завершал в тройке все квалификации в Игорной столице США.

В предыдущие два года испанский гонщик начал этап с первого ряда. За рулем Феррари Сайнс дважды финишировал вторым в субботних сессиях. Лучший результат пилота в гран-при – 3-е место в прошлом году.

В нынешнем сезоне Сайнс набрал 38 очков. В этом году испанец однажды приехал на подиум. Он стал третьим в Баку.

Тем временем британский пилот Льюис Хэмилтон показал худший результат Феррари за 16 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Карлос Сайнс Гран-при Лас-Вегаса

Статьи по теме

Гран-при Лас-Вегаса: Норрис выиграл 3-й поул подряд Гран-при Лас-Вегаса: Норрис выиграл 3-й поул подряд
Леклер озвучил цель на квалификацию Лас-Вегаса Леклер озвучил цель на квалификацию Лас-Вегаса
Пиастри показал нетипичный шлем для Гран-при Лас-Вегаса Пиастри показал нетипичный шлем для Гран-при Лас-Вегаса
Середняк Формулы-1 подготовил особую ливрею в Гран-при Лас-Вегаса Середняк Формулы-1 подготовил особую ливрею в Гран-при Лас-Вегаса

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK