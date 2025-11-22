Сайнс установил уникальное достижение в Лас-Вегасе

Пилот Уильямс Карлос Сайнс будет стартовать третьим на Гран-при Лас-Вегаса. Он непременно завершал в тройке все квалификации в Игорной столице США.

В предыдущие два года испанский гонщик начал этап с первого ряда. За рулем Феррари Сайнс дважды финишировал вторым в субботних сессиях. Лучший результат пилота в гран-при – 3-е место в прошлом году.

В нынешнем сезоне Сайнс набрал 38 очков. В этом году испанец однажды приехал на подиум. Он стал третьим в Баку.

Тем временем британский пилот Льюис Хэмилтон показал худший результат Феррари за 16 лет.

