Хэмилтон установил худший результат Феррари за 16 лет

Скудерия квалифицировалась 20-й впервые с 2009 года.

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон установил худший результат команды на квалификации.

Напомним, что на квалификации Гран-при Лас-Вегаса британец оказался на последнем месте. С поул-позиции будет стартовать Ландо Норрис.

Пилоты Феррари в последний раз завершали квалификацию на 20-м месте в 2009 году.

Тогда дважды за сезон последним становился Джанкарло Физикелла и также дважды в том же сезоне 20-м в квалификации оставался Лука Бадоер.

С расписанием и результатами Гран-при Лас-Вегаса вы можете ознакомиться на нашем сайте.

