iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон установил худший результат Феррари за 16 лет

Скудерия квалифицировалась 20-й впервые с 2009 года.
Вчера, 14:05       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон установил худший результат команды на квалификации.

Напомним, что на квалификации Гран-при Лас-Вегаса британец оказался на последнем месте. С поул-позиции будет стартовать Ландо Норрис.

Пилоты Феррари в последний раз завершали квалификацию на 20-м месте в 2009 году.

Тогда дважды за сезон последним становился Джанкарло Физикелла и также дважды в том же сезоне 20-м в квалификации оставался Лука Бадоер.

С расписанием и результатами Гран-при Лас-Вегаса вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Хэмилтон - о Феррари: Мы все в одной лодке Хэмилтон - о Феррари: Мы все в одной лодке
Монтойя нашел для Феррари замену Хэмилтону Монтойя нашел для Феррари замену Хэмилтону
Хэмилтон рискует остаться без контракта в Феррари после 2026 года Хэмилтон рискует остаться без контракта в Феррари после 2026 года
Феррари не будет продлевать контракт Хэмилтона Феррари не будет продлевать контракт Хэмилтона

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK