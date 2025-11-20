Хэмилтон - о Феррари: Мы все в одной лодке

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию в команде.

Напомним, что в Скудерии сейчас непростая ситуация, однако Хэмилтон считает, что все не так плохо, как рисуют СМИ.

Я на 100% поддерживаю команду и на 100% поддерживаю самого себя. Я знаю, что год складывается для нас не лучшим образом, нам пришлось многому научиться – в частности, конкретно мне. Я чувствую, что стал лучше в этом году. Я сильнее, чем когда-либо, и настроен показать максимальный результат в оставшихся гонках.

По ходу сезона у нас возникли трудности, но я чувствую, что удивил самого себя собственной стойкостью. Я все еще сохраняю позитивный настрой, сохраняю целеустремленность и намерение преодолеть все трудности