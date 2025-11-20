iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон - о Феррари: Мы все в одной лодке

В Скудерии не все так плохо, как рисует.
20 ноября, 23:15       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию в команде.

Напомним, что в Скудерии сейчас непростая ситуация, однако Хэмилтон считает, что все не так плохо, как рисуют СМИ.

У меня нет ощущения, что здесь есть культура взаимных обвинений. Мы все в одной лодке. Я полностью уверен в решении перейти в эту команду.  

Я на 100% поддерживаю команду и на 100% поддерживаю самого себя. Я знаю, что год складывается для нас не лучшим образом, нам пришлось многому научиться – в частности, конкретно мне. Я чувствую, что стал лучше в этом году. Я сильнее, чем когда-либо, и настроен показать максимальный результат в оставшихся гонках.

По ходу сезона у нас возникли трудности, но я чувствую, что удивил самого себя собственной стойкостью. Я все еще сохраняю позитивный настрой, сохраняю целеустремленность и намерение преодолеть все трудности

Ранее также сообщалось, что суд принял иск Фелипе Массы.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Хэмилтон установил худший результат Феррари за 16 лет Хэмилтон установил худший результат Феррари за 16 лет
Монтойя нашел для Феррари замену Хэмилтону Монтойя нашел для Феррари замену Хэмилтону
Хэмилтон рискует остаться без контракта в Феррари после 2026 года Хэмилтон рискует остаться без контракта в Феррари после 2026 года
Феррари не будет продлевать контракт Хэмилтона Феррари не будет продлевать контракт Хэмилтона

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK