Хэмилтон - о Феррари: Мы все в одной лодке
Пилот Феррари Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию в команде.
Напомним, что в Скудерии сейчас непростая ситуация, однако Хэмилтон считает, что все не так плохо, как рисуют СМИ.
У меня нет ощущения, что здесь есть культура взаимных обвинений. Мы все в одной лодке. Я полностью уверен в решении перейти в эту команду.
Я на 100% поддерживаю команду и на 100% поддерживаю самого себя. Я знаю, что год складывается для нас не лучшим образом, нам пришлось многому научиться – в частности, конкретно мне. Я чувствую, что стал лучше в этом году. Я сильнее, чем когда-либо, и настроен показать максимальный результат в оставшихся гонках.
По ходу сезона у нас возникли трудности, но я чувствую, что удивил самого себя собственной стойкостью. Я все еще сохраняю позитивный настрой, сохраняю целеустремленность и намерение преодолеть все трудности
Ранее также сообщалось, что суд принял иск Фелипе Массы.
