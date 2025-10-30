iSport.ua
Хэмилтон рискует остаться без контракта в Феррари после 2026 года

Форма Льюиса Хэмилтона вызывает тревогу в Феррари.
Сегодня, 16:55       Автор: Валентина Чорноштан
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Феррари может не продлить контракт семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Об этом сообщает ESPN.

По имеющейся информации, руководству Феррари не нравится, как выступает Льюис Хэмилтон в этом сезоне за Скудерию, из-за чего итальянская команда не собирается предлагать новую сделку с учётом текущих результатов.

На последнем Гран-при в Мексике Льюис Хэмилтон занял 8-е место в гонке.

Читай также: Хэмилтон упрекнул стюардов Гран-при Мексики за нехватку штрафов

Напомним, что контракт британского гонщика действует до конца 2026 года.

Отметим, что коллега Хэмилтона Шарль Леклер также имеет контракт с Феррари до конца 2026 года.

