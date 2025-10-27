iSport.ua
Хэмилтон упрекнул стюардов Гран-при Мексики за нехватку штрафов

Сам британец получил наказание.
Сегодня, 12:14       Автор: Антон Федорцив
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон завершил мексиканский этап на 8-й позиции. Опытный гонщик не понял решение не штрафовать пилотов за срезание трассы на первом круге, сообщает Motorsport.

"Я отлично стартовал, и мы все входили в первый поворот. Ко второму повороту я был на траектории, успешно проехав эту связь с третьим, сохранив при этом болид на трассе и не выехав за пределы... другие гонщики срезали его, удержали позицию или проехали вперед и не получили штрафов. Это просто безумие", – заявил британский пилот.

Отдельно Хэмилтон прокомментировал противостояние с Максом Ферстаппеном. В насыщенной борьбе с гонщиком Ред Булл за пределами трассы побывали оба. Однако, впоследствии пенальти получил только ветеран.

"Борьба с Ферстаппеном? Это было похоже на гоночную борьбу, я правильно все делал, он просто срезал, а потом я единственный, кто получил секундный штраф. У нас был контакт, потом я выехал за пределы трассы, оказавшись в крайне грязном месте. Потом у меня случилось блокирование и я оказался на траве", – рассказал Хэмилтон.

После Гран-при Мексики британец остался шестым в общем зачете. В активе пилота Феррари теперь 146 очков. Его партнёр по команде Шарль Леклер набрал 210 пунктов.

Напомним, пилот Макларен Ландо Норрис выиграл Гран-при Мексики и стал лидером сезона-2025.

