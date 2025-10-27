Норрис стал победителем Гран-при Мексики и вышел в лидеры чемпионата
В воскресенье, 26 октября, состоялась гонка двадцатого этапа Формулы 1 в сезоне-2025 Гран-при Мексики.
Выиграв перед этим квалификацию, пилот Макларен Ландо Норрис стартовал с поул-позиции и сумел удержать лидерство, став победителем гонки.
LANDO NORRIS SECURES A DOMINANT WIN!! 🏆👏— Formula 1 (@F1) October 26, 2025
It's a commanding race for the McLaren driver! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/n5ybWelPc1
На трассе победитель не дал опередить себя гонщику Феррари Шарлю Леклеру, который стал вторым. Замкнул тройку на подиуме пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.
After all that excitement, here are our points-finishers in Mexico! 😮💨🇲🇽— Formula 1 (@F1) October 26, 2025
It's Norris, Leclerc and Verstappen on the podium 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/G50sBVUgEB
Лидировавший до этой гонки в чемпионате напарник Норриса по Макларен Оскар Пиастри финишировал пятым и потерял первое место в общем зачете.
Благодаря этой победе Норрис поднялся на вершину, опередив Пиастри на один балл - 357 против 356.
Lando Norris retakes the lead after a dominant win 🔃— Formula 1 (@F1) October 26, 2025
It's certainly close at the top! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/xAm00ot5SZ
Гран-при Мексики:
- Ландо Норрис (Макларен) - 71 круг
- Шарль Леклер (Феррари) +30,324
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +31,049
- Оливер Берман (Хаас) +40,955
- Оскар Пиастри (Макларен) +42,065
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +47,837
- Джордж Расселл (Мерседес) +50,287
- Льюис Хэмилтон (Феррари) +56,466
- Эстебан Окон (Хаас) +1.15,464
- Габриэл Бортолето (Заубер) +1.16,863
- Юки Цунода (Ред Булл) +1.19,048
- Алекс Албон (Уильямс) +1 круг
- Изак Аджар (Рейсинг Буллз) +1 круг
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
- Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
- Франко Колапинто (Альпин) +1 круг
Сошли:
- Карлос Сайнс (Уильямс)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Нико Хюлькенберг (Заубер)
- Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз)
