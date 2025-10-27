iSport.ua
Норрис стал победителем Гран-при Мексики и вышел в лидеры чемпионата

Пилот Макларен опередил в общем зачете напарника по команде Оскара Пиастри.
Сегодня, 00:25       Автор: Игорь Мищук
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

В воскресенье, 26 октября, состоялась гонка двадцатого этапа Формулы 1 в сезоне-2025 Гран-при Мексики.

Выиграв перед этим квалификацию, пилот Макларен Ландо Норрис стартовал с поул-позиции и сумел удержать лидерство, став победителем гонки.

На трассе победитель не дал опередить себя гонщику Феррари Шарлю Леклеру, который стал вторым. Замкнул тройку на подиуме пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Лидировавший до этой гонки в чемпионате напарник Норриса по Макларен Оскар Пиастри финишировал пятым и потерял первое место в общем зачете.

Благодаря этой победе Норрис поднялся на вершину, опередив Пиастри на один балл - 357 против 356.

Читай также: Гран-при Мексики: Норрис выиграл гонку, Леклер и Ферстаппен - на подиуме

Гран-при Мексики:

  1. Ландо Норрис (Макларен) - 71 круг
  2. Шарль Леклер (Феррари) +30,324
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +31,049
  4. Оливер Берман (Хаас) +40,955
  5. Оскар Пиастри (Макларен) +42,065
  6. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +47,837
  7. Джордж Расселл (Мерседес) +50,287
  8. Льюис Хэмилтон (Феррари) +56,466
  9. Эстебан Окон (Хаас) +1.15,464
  10. Габриэл Бортолето (Заубер) +1.16,863
  11. Юки Цунода (Ред Булл) +1.19,048
  12. Алекс Албон (Уильямс) +1 круг
  13. Изак Аджар (Рейсинг Буллз) +1 круг
  14. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
  15. Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
  16. Франко Колапинто (Альпин) +1 круг

Сошли:

  • Карлос Сайнс (Уильямс)
  • Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
  • Нико Хюлькенберг (Заубер)
  • Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз)

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

