Норрис стал победителем Гран-при Мексики и вышел в лидеры чемпионата

Пилот Макларен опередил в общем зачете напарника по команде Оскара Пиастри.

В воскресенье, 26 октября, состоялась гонка двадцатого этапа Формулы 1 в сезоне-2025 Гран-при Мексики.

Выиграв перед этим квалификацию, пилот Макларен Ландо Норрис стартовал с поул-позиции и сумел удержать лидерство, став победителем гонки.

LANDO NORRIS SECURES A DOMINANT WIN!! 🏆👏



It's a commanding race for the McLaren driver! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/n5ybWelPc1 — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

На трассе победитель не дал опередить себя гонщику Феррари Шарлю Леклеру, который стал вторым. Замкнул тройку на подиуме пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

After all that excitement, here are our points-finishers in Mexico! 😮‍💨🇲🇽



It's Norris, Leclerc and Verstappen on the podium 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/G50sBVUgEB — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Лидировавший до этой гонки в чемпионате напарник Норриса по Макларен Оскар Пиастри финишировал пятым и потерял первое место в общем зачете.

Благодаря этой победе Норрис поднялся на вершину, опередив Пиастри на один балл - 357 против 356.

Lando Norris retakes the lead after a dominant win 🔃



It's certainly close at the top! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/xAm00ot5SZ — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Гран-при Мексики:

Ландо Норрис (Макларен) - 71 круг Шарль Леклер (Феррари) +30,324 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +31,049 Оливер Берман (Хаас) +40,955 Оскар Пиастри (Макларен) +42,065 Андреа Кими Антонелли (Мерседес) +47,837 Джордж Расселл (Мерседес) +50,287 Льюис Хэмилтон (Феррари) +56,466 Эстебан Окон (Хаас) +1.15,464 Габриэл Бортолето (Заубер) +1.16,863 Юки Цунода (Ред Булл) +1.19,048 Алекс Албон (Уильямс) +1 круг Изак Аджар (Рейсинг Буллз) +1 круг Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг Пьер Гасли (Альпин) +1 круг Франко Колапинто (Альпин) +1 круг

Сошли:

Карлос Сайнс (Уильямс)

Фернандо Алонсо (Астон Мартин)

Нико Хюлькенберг (Заубер)

Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз)

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

