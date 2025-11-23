iSport.ua
Хэмилтон не питает оптимизма касательно последних гонок сезона

Пилот Феррари не верит в чудо.
23 ноября, 16:35       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пило Феррари Льюис Хэмилтон признался, что не ждет ничего хорошего от оставшихся гонок.

Напомним, что в текущем сезоне британец ни разу не финишировал на подиуме в основной гонке.

Сам же Льюис признался, что сезон получился ужасным, и ничего не говорит о том, что дальше будет лучше.

Сейчас я не думаю о своих результатах. Уик-энд такой же неудачный, как и предыдущий. Нет смысла повторять то же, что я говорил в прошлый раз. Все то же самое. У меня было 22 плохих уик-энда, так что я жду еще пару неудачных

Ранее также Макларен извинился перед своими пилотами.

