Хэмилтон не питает оптимизма касательно последних гонок сезона

Пило Феррари Льюис Хэмилтон признался, что не ждет ничего хорошего от оставшихся гонок.

Напомним, что в текущем сезоне британец ни разу не финишировал на подиуме в основной гонке.

Сам же Льюис признался, что сезон получился ужасным, и ничего не говорит о том, что дальше будет лучше.

Сейчас я не думаю о своих результатах. Уик-энд такой же неудачный, как и предыдущий. Нет смысла повторять то же, что я говорил в прошлый раз. Все то же самое. У меня было 22 плохих уик-энда, так что я жду еще пару неудачных

Ранее также Макларен извинился перед своими пилотами.

