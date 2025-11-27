Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4

Отечественный гонщик Александр Бондарев продолжит выступления в итальянской Формуле-4. В следующем сезоне он снова будет защищать цвета Према, сообщает официальный сайт команды.

"Очень рад остаться с Према еще на один год в итальянской Формуле-4. Убежден, что мы прекрасно поработали в этом году, чтобы узнать все необходимое, и теперь готовы бороться за чемпионство. Очень благодарен Према и Уильямс за доверие ко мне, поэтому мы будем работать еще усерднее, чтобы выжать максимум!" – заявил Бондарев.

Украинец в итальянской F4 дебютировал в сезоне-2025. В свой актив он записал победу в Имоле и подиум в Мизано. В общем зачете пилотов Бондарев финишировал десятым (89 очков).

К слову, немец Мик Шумахер сделал карьерный выбор на сезон-2026.

