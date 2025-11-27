iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4

Украинец остается в академии Уильямс.
27 ноября, 18:05       Автор: Антон Федорцив
Александр Бондарев / Facebook/PilotBondarev
Александр Бондарев / Facebook/PilotBondarev

Отечественный гонщик Александр Бондарев продолжит выступления в итальянской Формуле-4. В следующем сезоне он снова будет защищать цвета Према, сообщает официальный сайт команды.

"Очень рад остаться с Према еще на один год в итальянской Формуле-4. Убежден, что мы прекрасно поработали в этом году, чтобы узнать все необходимое, и теперь готовы бороться за чемпионство. Очень благодарен Према и Уильямс за доверие ко мне, поэтому мы будем работать еще усерднее, чтобы выжать максимум!" – заявил Бондарев.

Украинец в итальянской F4 дебютировал в сезоне-2025. В свой актив он записал победу в Имоле и подиум в Мизано. В общем зачете пилотов Бондарев финишировал десятым (89 очков).

К слову, немец Мик Шумахер сделал карьерный выбор на сезон-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Александр Бондарев Према

Статьи по теме

Сайнс установил уникальное достижение в Лас-Вегасе Сайнс установил уникальное достижение в Лас-Вегасе
Уильямс пустит за руль претендента на чемпионство в Формуле-2 Уильямс пустит за руль претендента на чемпионство в Формуле-2
Уильямс представил специальную ливрею для Сан-Паулу Уильямс представил специальную ливрею для Сан-Паулу
Легендарная конюшня сменит логотип и название на новый сезон Легендарная конюшня сменит логотип и название на новый сезон

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
НБА07:38
Михайлюк приложился к победе Юты над Сакраменто
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK