Антонелли: В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все

Пилот считает, что исход гонки во многом оказывается предопределен.
Сегодня, 19:25       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли заявил, что в этом сезоне на результаты гонки больше всего влияет позиция на старте.

По словам гонщика, квалификация и ситуация на первом круге во многом определяют то, как именно завершится вся гонка.

В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все. Как и ваши действия на первом круге – они могут сильно изменить ваше положение.

Если вам удается отыграть позиции на старте, то с высокой долей вероятности вы потом эти позиции удержите. Просто потому, что держать хороший темп в чистом воздухе намного проще, и это становится очень важным фактором.

Так что да, квалификации стали очень важны. Особенно с учетом того, что в этом году плотность результатов в пелотоне очень высока. И важно не допускать ошибок – потому что в противном случае ты можешь за это поплатиться

Ранее также с критикой современных трасс выступил Льюис Хэмилтон.

