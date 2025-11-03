Антонелли: В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли заявил, что в этом сезоне на результаты гонки больше всего влияет позиция на старте.

По словам гонщика, квалификация и ситуация на первом круге во многом определяют то, как именно завершится вся гонка.

В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все. Как и ваши действия на первом круге – они могут сильно изменить ваше положение. Если вам удается отыграть позиции на старте, то с высокой долей вероятности вы потом эти позиции удержите. Просто потому, что держать хороший темп в чистом воздухе намного проще, и это становится очень важным фактором. Так что да, квалификации стали очень важны. Особенно с учетом того, что в этом году плотность результатов в пелотоне очень высока. И важно не допускать ошибок – потому что в противном случае ты можешь за это поплатиться

Ранее также с критикой современных трасс выступил Льюис Хэмилтон.

