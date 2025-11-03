iSport.ua
Льюис Хэмилтон раскритиковал современные трассы Формулы-1

Cчитает, что новые трассы лишены характера.
Сегодня, 11:27       Автор: Валентина Чорноштан
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон рассказал, что ему не нравится на новых трассах.

"Сейчас трассы отличаются от тех, что мы видели в 1990-х и начале 2000-х годов. Тогда, совершив ошибку, можно было застрять в гравии или повредить машину. А сегодня — просто взять чуть шире и спокойно вернуться на трек. Не сказал бы, что мне это нравится, но тут уже ничего не поделаешь".

Также британский гонщик отметил, что новые треки нередко оказываются неинтересными для гонок:

"Проблема новых трасс в том, что у них зачастую нет характера. Хотя бывают и исключения. Например, трасса в Остине — она хороша и для квалификации, и для гонки. Но у нас есть много трасс, куда мы приезжаем больше ради болельщиков, а вот сами трассы нам мало что дают с точки зрения гонок. Мы просто едем друг за другом, и всё решает квалификация", — сказал Хэмилтон.

На этой неделе пройдет Гран-при Бразилии, с 7 по 9 ноября, на трассе Autódromo José Carlos Pace.

