Льюис Хэмилтон раскритиковал современные трассы Формулы-1
Пилот Феррари Льюис Хэмилтон рассказал, что ему не нравится на новых трассах.
"Сейчас трассы отличаются от тех, что мы видели в 1990-х и начале 2000-х годов. Тогда, совершив ошибку, можно было застрять в гравии или повредить машину. А сегодня — просто взять чуть шире и спокойно вернуться на трек. Не сказал бы, что мне это нравится, но тут уже ничего не поделаешь".
Читай также: В Формуле-1 обсудят новое важное правило
Также британский гонщик отметил, что новые треки нередко оказываются неинтересными для гонок:
"Проблема новых трасс в том, что у них зачастую нет характера. Хотя бывают и исключения. Например, трасса в Остине — она хороша и для квалификации, и для гонки. Но у нас есть много трасс, куда мы приезжаем больше ради болельщиков, а вот сами трассы нам мало что дают с точки зрения гонок. Мы просто едем друг за другом, и всё решает квалификация", — сказал Хэмилтон.
На этой неделе пройдет Гран-при Бразилии, с 7 по 9 ноября, на трассе Autódromo José Carlos Pace.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!