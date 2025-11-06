Пилот Уильямс пожаловался на плохое самочувствие перед этапом в Бразилии

Пилот Уильямс Карлос Сайнс пропустит пресс-конференцию, сообщили в команде.

Испанский пилот плохо себя чувствует накануне предстоящего Гран-при Бразилии.

В Уильямс не стали уточнять, что именно не так с Карлосом. Однако пока его участие в гонке не ставится под сомнение.

Стоит отметить, что у Уильямс нет резервного пилота. В случае чего команда обращается к Мерседес или же своим юниорам.

Ранее также сообщалось, что Уильямс представил ливрею для Гран-при Бразилии.

