Пилот Уильямс пожаловался на плохое самочувствие перед этапом в Бразилии

Карлос Сайнс пропустит пресс-конференцию.
Вчера, 15:40       Автор: Андрей Безуглый
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Уильямс Карлос Сайнс пропустит пресс-конференцию, сообщили в команде.

Испанский пилот плохо себя чувствует накануне предстоящего Гран-при Бразилии.

В Уильямс не стали уточнять, что именно не так с Карлосом. Однако пока его участие в гонке не ставится под сомнение.

Стоит отметить, что у Уильямс нет резервного пилота. В случае чего команда обращается к Мерседес или же своим юниорам.

Ранее также сообщалось, что Уильямс представил ливрею для Гран-при Бразилии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Сайнс

