Уильямс представил специальную ливрею для Сан-Паулу

Она была создана при помощи фанатов.

Команда Уильямс проведет Гран-при Бразилии в специальной ливрее.

Коллектив выступит в цветах своего спонсора нефтяной компании Gulf, что сделает болид немного похожим на болид Макларен.

Кроме того на болид были нанесены 493 слова, которые ассоциируются у фанатов с Уильямс и Gulf.

Перед этим команда провела опрос среди больлещиков, чтобы выбрать лучшие слова. Самыми популярными вариантами стали "страсть", "командная работа" и "наследие", которые и были нанесены на болид на 12-ти языках.

