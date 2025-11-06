iSport.ua
Уильямс представил специальную ливрею для Сан-Паулу

Она была создана при помощи фанатов.
Вчера, 09:40       Автор: Андрей Безуглый
Уильямс / Getty Images
Уильямс / Getty Images

Команда Уильямс проведет Гран-при Бразилии в специальной ливрее.

Коллектив выступит в цветах своего спонсора нефтяной компании Gulf, что сделает болид немного похожим на болид Макларен.

Кроме того на болид были нанесены 493 слова, которые ассоциируются у фанатов с Уильямс и Gulf.

Перед этим команда провела опрос среди больлещиков, чтобы выбрать лучшие слова. Самыми популярными вариантами стали "страсть", "командная работа" и "наследие", которые и были нанесены на болид на 12-ти языках.

Ранее также Формула-Е представила обновленный болид.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс

